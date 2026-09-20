Trung tâm Y tế Kiên Lương (An Giang): Tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Nâng chất lượng chuyên môn từ nguồn nhân lực

Để nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế Kiên Lương xác định đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh.

Trung tâm Y tế Kiên Lương (ảnh: Chung Thắng)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã cử các cán bộ tham gia đào tạo 1 thạc sĩ, 2 bác sĩ chuyên khoa I, 1 bác sĩ định hướng gây mê hồi sức và nhiều chương trình ngắn hạn; đồng thời nghiệm thu 8 đề cương nghiên cứu khoa học. Qua đó, từng bước nâng trình độ chuyên môn, tạo điều kiện phát triển kỹ thuật và nâng khả năng xử lý bệnh tại tuyến cơ sở.

Cùng với chuyên môn, Trung tâm chú trọng kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe và hướng dẫn người bệnh. Đơn vị duy trì họp điều dưỡng, tổ chức Hội đồng người bệnh định kỳ, kiểm tra quy trình kỹ thuật, vô khuẩn và khảo sát sự hài lòng. Qua đó, chuẩn hóa công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp.

Sử dụng thiết bị đúng trọng tâm, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Bên cạnh đầu tư về nhân lực, trang thiết bị là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh. Trung tâm Y tế Kiên Lương chú trọng quản lý, sử dụng thiết bị đúng nhu cầu, công năng và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa được duy trì, ưu tiên đầu tư các thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị, cấp cứu và xét nghiệm.

Công bố quyết bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm y tế Kiên Lương

Công tác dược, vật tư y tế được quản lý chặt chẽ từ xây dựng danh mục thuốc, đấu thầu vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, khí oxy đến kiểm tra cấp phát, sử dụng và dự trù nhu cầu thông qua Hội đồng thuốc. Qua đó, bảo đảm nguồn lực phục vụ chuyên môn liên tục, tiết kiệm và hiệu quả.

Chuyển đổi số ngày càng gắn với hoạt động chuyên môn, Trung tâm vận hành các hệ thống HIS, LIS, PACS, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Hệ thống LIS tự động trả kết quả xét nghiệm về HIS, trong khi PACS hỗ trợ lưu trữ, khai thác hình ảnh chẩn đoán. Tại khu vực tiếp đón, Trung tâm sử dụng đầu đọc QR/CCCD, kiosk thông minh và triển khai thanh toán điện tử.

Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm y tế Kiên Lương

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, Trung tâm tiếp tục hoàn thiện bệnh án điện tử, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ; đồng thời làm sạch dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, tăng cường liên thông dữ liệu qua VNeID, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người bệnh.

Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến với người dân

Hiệu quả sử dụng nguồn lực được Trung tâm Y tế Kiên Lương gắn với việc đưa dịch vụ y tế đến gần cộng đồng, đồng thời duy trì các chương trình y tế dự phòng, phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Triển khai Kios thông minh

Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm, các chương trình mục tiêu y tế - dân số về phòng, chống lao, HIV/AIDS, phong, tăng huyết áp, đái tháo đường, sức khỏe tâm thần, y tế học đường và sức khỏe môi trường nhìn chung đạt chỉ tiêu. Công tác giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm được triển khai chủ động. Tháng 7/2026, Trung tâm tổ chức truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.300 người cao tuổi, tập trung phòng ngừa, kiểm soát các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, xương khớp và bệnh truyền nhiễm.

Hiện nay Trung tâm có 165 giường kế hoạch với 15 khoa phòng, bình quân mỗi ngày Trung tâm khám cho trên 200 lượt bệnh nhân, được phê duyệt triển khai 362 kỹ thuật mới. Kết quả 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm khám 18.257 lượt người, điều trị nội trú 3.160 lượt; chuyển viện 1.953 trường hợp, công suất sử dụng giường bệnh đạt 37,76%.

Mục tiêu trong năm 2026, Trung tâm tập trung nâng chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường kiểm tra quy chế chuyên môn, quy trình điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và chất lượng xét nghiệm; từng bước nâng công suất sử dụng giường bệnh, giảm những trường hợp chuyển tuyến có thể xử lý tại cơ sở.

Trriển khai phòng khám da liễu

Thời gian tới, cùng với đào tạo, bổ sung bác sĩ chuyên khoa, Trung tâm Y tế Kiên Lương chú trọng bảo trì, sửa chữa thiết bị và ưu tiên đầu tư các phương tiện thiết yếu phục vụ người bệnh. Việc sử dụng hiệu quả nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư và công nghệ số được Trung tâm xác định là nền tảng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ, củng cố năng lực tuyến cơ sở và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Ảnh: Trung tâm Y tế Kiên lương cung cấp và phóng viên tác nghiệp.