Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường đưa Phòng tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú vào hoạt động
Việc đưa phòng tư vấn vào hoạt động là một trong những giải pháp nhằm tăng cường vai trò của dược lâm sàng trong quá trình khám, chữa bệnh, giúp người bệnh được tiếp cận thông tin đầy đủ về thuốc, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra do sử dụng thuốc không đúng cách.
Tại phòng tư vấn, người bệnh được dược sĩ trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ; giải đáp các vấn đề liên quan đến liều dùng, thời điểm uống thuốc, cách dùng thuốc, tương tác giữa các loại thuốc, tác dụng không mong muốn và những lưu ý trong quá trình điều trị.
Qua tư vấn, người bệnh có thêm kiến thức để thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn, chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe và phối hợp tốt hơn với nhân viên y tế.
Hoạt động đặc biệt chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính, người phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc hoặc cần hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc đặc biệt. Đây là những nhóm người bệnh cần được cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể để hạn chế nhầm lẫn trong quá trình dùng thuốc, nhất là khi phải duy trì điều trị trong thời gian dài.
Việc triển khai Phòng tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú góp phần tăng cường sự phối hợp giữa bác sĩ, dược sĩ và người bệnh trong quá trình điều trị. Thông qua hoạt động này, Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, xây dựng thói quen sử dụng thuốc đúng cách, hợp lý và có trách nhiệm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/trung-tam-y-te-khu-vuc-lao-cai-cam-duong-dua-phong-tu-van-su-dung-thuoc-ngoai-tru-vao-hoat-dong-post912125.html