Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường đưa Phòng tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú vào hoạt động

Người bệnh được dược sĩ tư vấn, giải đáp trực tiếp về đơn thuốc.

Tại phòng tư vấn, người bệnh được dược sĩ trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ; giải đáp các vấn đề liên quan đến liều dùng, thời điểm uống thuốc, cách dùng thuốc, tương tác giữa các loại thuốc, tác dụng không mong muốn và những lưu ý trong quá trình điều trị.

Qua tư vấn, người bệnh có thêm kiến thức để thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn, chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe và phối hợp tốt hơn với nhân viên y tế.

Hoạt động đặc biệt chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính, người phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc hoặc cần hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc đặc biệt. Đây là những nhóm người bệnh cần được cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể để hạn chế nhầm lẫn trong quá trình dùng thuốc, nhất là khi phải duy trì điều trị trong thời gian dài.

Cấp phát thuốc và hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

Việc triển khai Phòng tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú góp phần tăng cường sự phối hợp giữa bác sĩ, dược sĩ và người bệnh trong quá trình điều trị. Thông qua hoạt động này, Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, xây dựng thói quen sử dụng thuốc đúng cách, hợp lý và có trách nhiệm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.