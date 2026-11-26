Người dân đến khám bệnh được các y, bác sĩ TTYT khu vực Cao Phong nhiệt tình hỗ trợ.

Đưa dịch vụ y tế đến từng địa bàn dân cư

Đối với người dân, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện, kịp thời ngay tại nơi sinh sống là nhu cầu thiết thực. Tại thôn An Phong xã Mường Thàng, ông Nguyễn Văn Nụ quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ để nắm bắt tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm những vấn đề bất thường. Còn ông Đinh Văn Trường cũng mong muốn các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe được tổ chức thường xuyên, giúp người dân, nhất là người cao tuổi, có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Nắm bắt nhu cầu đó, TTYT khu vực Cao Phong đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các trạm y tế xã tổ chức hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe, từng bước đưa dịch vụ đến các thôn. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 19/11/2026, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe tại xã Cao Phong đạt 85,6%, tương ứng 16.422/19.185 người. Kết quả này có sự tham gia, hỗ trợ tích cực của TTYT khu vực Cao Phong trong tổ chức hoạt động khám, bố trí nhân lực và hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở.

Tuy nhiên, kết quả giữa các địa bàn còn chênh lệch. Tại xã Thung Nai, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe toàn dân mới chỉ đạt 54,5%, với 5.282/9.683 người; xã Mường Thàng chỉ đạt 26,3%, tương ứng 5.223/19.883 người. Đáng chú ý, Mường Thàng hiện là địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe thấp nhất trong 148 xã, phường của tỉnh.

Theo bác sĩ Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Mường Thàng, địa bàn xã có 22 xóm, dân cư phân bố không đồng đều; một bộ phận người dân thường xuyên đi làm xa nên việc tổ chức khám sức khỏe tập trung gặp không ít khó khăn. Để nâng tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ, ngoài sự chủ động của Trạm y tế xã, rất cần sự hỗ trợ về nhân lực, chuyên môn và phương thức tổ chức từ TTYT khu vực Cao Phong.

Theo Bác sĩ Đinh Thị Chi - Giám đốc TTYT khu vực Cao Phong, từ thực tế đòi hỏi TTYT khu vực Cao Phong cần phải tiếp tục phát huy vai trò điều phối, hỗ trợ Trạm y tế các xã trong tổ chức khám tại cơ sở, tăng cường các đợt khám lưu động, bố trí nhân lực phù hợp với đặc điểm từng địa bàn cần được ưu tiên hỗ trợ, tránh tình trạng chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các địa phương.

Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ của TTYT khu vực Cao Phong không ngừng được bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Đưa dịch vụ y tế đến gần dân không chỉ là mở rộng địa bàn phục vụ mà còn phải nâng cao chất lượng KCB, tạo niềm tin để người dân lựa chọn cơ sở y tế tuyến gần. TTYT khu vực Cao Phong được giao 100 giường bệnh, năm 2026 đơn vị đã thực hiện 41.257 lượt khám ngoại trú, đạt 123% kế hoạch; tiếp nhận 6.615 lượt điều trị nội trú, đạt 118% kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 108%, cho thấy nhu cầu KCB tại đơn vị ở mức cao.

Đáng chú ý, Trung tâm đã rà soát, cập nhật và triển khai bổ sung một số danh mục kỹ thuật mới thuộc các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, tim mạch và các chuyên ngành liên quan. Việc mở rộng danh mục kỹ thuật được thực hiện phù hợp với năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có, góp phần nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu KCB ngay tại địa phương. Cùng với đó, đơn vị tăng cường đào tạo, cập nhật kỹ thuật mới cho cán bộ y tế, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB.

Thêm vào đó, Trung tâm kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong KCB, nhất là điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Năm 2026, đơn vị thực hiện 1.302 lượt khám bằng y học cổ truyền, chiếm 3,2% tổng số lượt khám; có 325 lượt bệnh nhân điều trị nội trú bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, chiếm 4,9% tổng số bệnh nhân nội trú. Việc phát triển phương pháp điều trị này góp phần đa dạng hóa lựa chọn chăm sóc sức khỏe, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người bệnh.

Các y, bác sĩ của TTYT khu vực Cao Phong được tăng cường, hỗ trợ Trạm y tế xã Mường Thàng thực hiện công tác khám sức khỏe toàn dân.

Năng lực chuyên môn được củng cố còn thể hiện qua kết quả kiểm soát chuyển tuyến. Năm 2026, Trung tâm chuyển tuyến 2.208 lượt, chiếm 5,4%, giảm so với 2.379 lượt, tương ứng 7,07% của năm 2025. Những trường hợp phải chuyển tuyến chủ yếu là chấn thương nặng, đa chấn thương, phẫu thuật phức tạp hoặc bệnh lý tim mạch, thần kinh, hồi sức tích cực vượt khả năng chuyên môn. Tỷ lệ chuyển tuyến giảm cho thấy nỗ lực mở rộng danh mục kỹ thuật, nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, qua đó góp phần giảm áp lực cho tuyến trên.

Cùng với chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người bệnh được Trung tâm quan tâm. Kết quả khảo sát năm 2026 cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt 99,2%, nội trú đạt 96,7%. Đơn vị tiếp tục cải tiến quy trình khám bệnh, cải cách hành chính, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Theo Bác sỹ Đinh Thị Chi, Giám đốc TTYT khu vực Cao Phong, đơn vị xác định nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng KCB, phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở. Trên cơ sở đó, Trung tâm tập trung phối hợp với chính quyền địa phương và các Trạm y tế trong quản lý sức khỏe Nhân dân, tổ chức khám sức khỏe toàn dân, nhất là tại những địa bàn còn tỷ lệ bao phủ thấp.

Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với TTYT khu vực Cao Phong ngày càng được nâng cao.

Từ việc nâng cao năng lực điều trị tại đơn vị đến hỗ trợ nhân lực, chuyên môn cho các Trạm y tế, TTYT khu vực Cao Phong đang từng bước khẳng định vai trò kết nối trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu với dịch vụ y tế được đưa đến gần hơn, chất lượng KCB được nâng lên và người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách thực chất.