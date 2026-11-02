Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát đạt tiêu chí 'Đơn vị không khói thuốc' năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn giám sát của HCDC và Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát

Giám sát toàn diện việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện Công văn số 5543/TTKSBT-DD-PCBKLN ngày 20/10/2026 của HCDC về việc giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026, đoàn giám sát của HCDC đã có buổi làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát.

Nội dung giám sát tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính: việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; công tác truyền thông, tuyên truyền cho viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh; việc xây dựng và duy trì môi trường y tế không khói thuốc; cùng công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và chấp hành quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cơ sở y tế thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, cả trong nhà lẫn trong phạm vi khuôn viên. Đây là quy định nghiêm ngặt, bởi bệnh viện, trung tâm y tế là nơi tập trung người bệnh, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước khói thuốc. Ngoài ra, ngành y tế còn giữ vai trò nêu gương, định hướng hành vi sức khỏe cho cộng đồng.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại khu vực khám bệnh của Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát

Ghi nhận nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động

Kết quả giám sát cho thấy Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát đáp ứng các tiêu chí của một “Đơn vị không khói thuốc”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể viên chức, người lao động trong việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc, khám bệnh, chữa bệnh không khói thuốc.

Để đạt được kết quả này, mỗi cơ sở y tế không chỉ cần treo biển cấm hút thuốc đúng quy định, mà còn phải duy trì thường xuyên công tác nhắc nhở, tuyên truyền, kiểm tra, đồng thời tạo được sự đồng thuận từ chính đội ngũ nhân viên y tế cũng như người bệnh và người nhà đến khám, điều trị. Việc xây dựng các đơn vị y tế không khói thuốc là một phần quan trọng trong nỗ lực chung của cả nước nhằm giảm tác hại của thuốc lá. Theo WHO, Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 16 triệu người hút thuốc lá, một con số khá cao so với nhiều nước.

Theo ước tính từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu được WHO trích dẫn, thuốc lá làm hơn 100.000 người Việt Nam tử vong mỗi năm, trong đó 84.500 người là người hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do hít phải khói thuốc thụ động. Số tử vong do thuốc lá chiếm 17,8% tổng số tử vong trên toàn quốc, cao hơn khoảng 10 lần số tử vong do tai nạn giao thông. Về kinh tế, riêng chi phí khám, điều trị các bệnh do thuốc lá đã lên tới gần 9 nghìn tỷ đồng mỗi năm, chiếm 7,5% tổng chi từ quỹ bảo hiểm y tế. Trên phạm vi toàn cầu, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động. Những con số này cho thấy khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe của những người xung quanh, đặc biệt trong môi trường kín như cơ sở khám, chữa bệnh.

Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thời gian qua cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Theo Bộ Y tế, sau 13 năm thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc lá điếu ở nam giới trưởng thành đã giảm từ 23% năm 2010 xuống 20% năm 2021. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý tiếp tục được hoàn thiện với việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, cùng Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục các nội dung còn cần cải thiện theo góp ý của đoàn giám sát. Đơn vị sẽ đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá, trong đó có các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, đồng thời tăng cường giám sát việc chấp hành quy định cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên. Mục tiêu lâu dài của Trung tâm là xây dựng môi trường y tế xanh, sạch, an toàn, không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe, không thuốc lá tới người dân trên địa bàn./.