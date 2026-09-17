Trung tâm Y tế Hoàng Mai (Nghệ An) ngập sâu trong lũ, công an nhanh chóng hỗ trợ bệnh nhân

Mưa lớn kéo dài từ chiều 16/9 khiến nước sông Hoàng Mai dâng nhanh, gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Nằm sát sông, Trung tâm Y tế Hoàng Mai cũng bị nước lũ tràn vào, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Công an phường Hoàng Mai dùng thuyền hỗ trợ bệnh nhân và người nhà di chuyển (Ảnh CSCC)

Khoảng 16h cùng ngày, nước bắt đầu tràn qua tuyến đường dẫn vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai, sau đó tiếp tục dâng và bao quanh khuôn viên, nước tràn vào khu vực tầng 1, có nơi ngập khoảng 50cm. Có vị trí trên đường vào trung tâm ngập sâu từ 70-90cm,

Tầng 1 của Trung tâm là nơi bố trí nhiều khoa, phòng phục vụ trực tiếp công tác khám, chữa bệnh như Dược, Cận lâm sàng, Xét nghiệm, Tai - Mũi - Họng, Ngoại, Nội, Cấp cứu và khu vực lưu giữ vật tư y tế.

Trước tình trạng nước lên nhanh, Trung tâm Y tế Hoàng Mai huy động cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên cùng cán bộ chiến sĩ công an phường ứng phó đưa bệnh nhân đang điều trị tại khu vực tầng 1 được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển lên tầng 2, tránh nguy cơ khi nước tiếp tục dâng.

Lực Công an đã sử dụng thuyền hỗ trợ vận chuyển người, thuốc men và vật tư qua khu vực ngập sâu. Di chuyển và kê các thiết bị, máy móc lên vị trí cao nhằm hạn chế thiệt hại.

Nước ngập sâu tại các khoa, phòng

Đến trưa 17/9, nước rút khoảng 30 - 40 cm, tuy nhiên đường vào khuôn viên xung quanh trung tâm y tế vẫn ngập sâu gần 1m.

Theo Điều dưỡng Trương Quang Lợi, Khoa Cấp cứu, dù nước lũ tràn vào cơ sở, đơn vị vẫn duy trì tiếp nhận người dân có nhu cầu khám và cấp cứu. Từ chiều 16/9, khoảng 10 trường hợp đã được tiếp nhận, xử trí.

Đối với những bệnh nhân có tình trạng nhẹ, sức khỏe ổn định sau khi được thăm khám, điều trị, trung tâm làm thủ tục cho trở về nhà. Những trường hợp cần tiếp tục theo dõi được bố trí điều trị tại tầng 2.

Trong thời điểm nước lũ tràn vào, khoảng 50 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe hoặc đủ điều kiện xuất viện được cho về nhà. Hiện Trung tâm Y tế Hoàng Mai còn khoảng 52 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Do tuyến đường vào trung tâm ngập sâu, Công an phường Hoàng Mai đã huy động lực lượng, sử dụng thuyền để hỗ trợ việc đi lại. Bệnh nhân, người nhà cùng thuốc men, vật tư cần thiết được vận chuyển qua khu vực ngập, góp phần duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong điều kiện giao thông bị nước lũ chia cắt.