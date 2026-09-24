Trung tâm Y tế Châu Đốc: Chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng chuyên môn

Nâng chất lượng đội ngũ, chuẩn hóa chuyên môn

Trung tâm Y tế Châu Đốc có 80 giường kế hoạch, 144 cán bộ, nhân viên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm thực hiện 87.859 lượt khám bệnh, 1.529 lượt điều trị nội trú, 8.546 lượt khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền; công suất sử dụng giường đạt 56,88%. Khối lượng công việc gia tăng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ.

Hội thi tay nghề bác sĩ năm 2026. (Ảnh: Trung tâm Y tế Châu Đốc)

Trung tâm Y tế Châu Đốc xác định chất lượng chuyên môn trước hết bắt đầu từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Năm 2026, Hội thi tay nghề bác sĩ được tổ chức nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng xử trí tình huống lâm sàng, nhất là với bác sĩ công tác dưới 5 năm. Nội dung gồm lý thuyết và thực hành, tập trung vào lập bệnh án, tư duy lâm sàng và xử trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hội thi đồng thời tạo môi trường để cán bộ trẻ nhìn nhận năng lực, trao đổi kinh nghiệm và chủ động học tập, qua đó nâng cao kỹ năng và trách nhiệm với người bệnh.

Cùng với chuyên môn, Trung tâm Y tế Châu Đốc chú trọng giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe và hướng dẫn người bệnh. Công tác điều dưỡng được củng cố thông qua sinh hoạt khoa, Hội đồng người bệnh, kiểm tra quy trình kỹ thuật, kỹ thuật vô khuẩn và khảo sát sự hài lòng, từng bước gắn chất lượng điều trị với chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số và công nghệ tạo thuận tiện hơn cho người bệnh

Chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế Châu Đốc đang được triển khai vào những khâu trực tiếp phục vụ người dân. Trung tâm hướng dẫn người bệnh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào “Ví giấy tờ”, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; nhân viên y tế trực tiếp hỗ trợ tại khu vực tiếp nhận và các khoa, phòng, nhất là với người chưa quen công nghệ.

Hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử. (Ảnh: Trung tâm Y tế Châu Đốc)

Trong hoạt động chuyên môn, các nền tảng HIS, LIS, RIS/PACS, kiosk y tế thông minh, đầu đọc QR/CCCD và thanh toán điện tử từng bước được khai thác, kết nối các khâu tiếp đón, khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thanh toán. Việc số hóa dữ liệu góp phần giảm thao tác hành chính, tạo thuận lợi cho người bệnh và dành thêm thời gian cho hoạt động chuyên môn.

Điểm đáng chú ý là cán bộ y tế vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ dừng ở số hóa hồ sơ mà từng bước trở thành công cụ nâng cao trải nghiệm, giảm thủ tục và tạo thuận tiện hơn cho người bệnh.

Chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh

Bên cạnh khám, chữa bệnh, Trung tâm Y tế Châu Đốc tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Công tác phòng, chống dịch, sàng lọc bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi và tư vấn phòng bệnh được triển khai song song với hoạt động điều trị.

Siêu âm chẩn đoán bệnh. (Anh: Chung Thắng)

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm chủ động giám sát, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết; đẩy mạnh sàng lọc đái tháo đường, tăng huyết áp, COPD/hen và chăm sóc trẻ em. Qua đó, từng bước chuyển từ xử lý bệnh khi phát sinh sang phát hiện sớm nguy cơ, tư vấn và quản lý sức khỏe lâu dài, góp phần hạn chế bệnh diễn biến nặng và giảm áp lực cho cơ sở khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, Trung tâm chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì và thu hút người dân đến khám chữa bệnh. Nhân lực được đào tạo, bố trí phù hợp; thiết bị khai thác đúng công năng; công nghệ được ứng dụng nhằm giảm thời gian, thủ tục và tạo thuận lợi cho người bệnh.

Từ hội thi tay nghề bác sĩ đến hướng dẫn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, Trung tâm Y tế Châu Đốc từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, lấy người dân làm trung tâm. Đây là nền tảng để củng cố năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.