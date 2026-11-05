Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng đầu tiên tại Châu Á dự kiến đặt tại TPHCM

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng được định hướng là cầu nối kết nối nghiên cứu, nhu cầu ứng dụng AI của doanh nghiệp với chương trình tăng tốc khởi nghiệp, thị trường và nguồn vốn quốc tế. Qua đó, thúc đẩy chuyển hóa công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh thực tế.

Quang cảnh ký kết hợp tác. Ảnh: SIHUB

Đây là kết quả tiếp nối Biên bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 30/9 tại TPHCM giữa SIHUB, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) và Plug and Play Singapore, hướng tới thiết lập kênh kết nối thường xuyên giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TPHCM và Thung lũng Silicon.

Theo định hướng hợp tác được công bố, SIHUB là đầu mối kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; UEH đóng góp nền tảng nghiên cứu, đào tạo liên ngành và phát triển nguồn nhân lực; Plug and Play mang đến năng lực kết nối doanh nghiệp, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư toàn cầu.

Các hợp tác được kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết từ xác định nhu cầu, nghiên cứu và thử nghiệm đến ứng dụng, gọi vốn và tiếp cận thị trường. Cơ chế vận hành cụ thể sẽ được các bên tiếp tục hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Được thành lập năm 2006 tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ), Plug and Play là nền tảng đổi mới sáng tạo toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực tăng tốc khởi nghiệp, tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm; kết nối hàng chục nghìn startup với hơn 550 tập đoàn đối tác cùng các tổ chức chính phủ và trường đại học.

Theo đại diện lãnh đạo UBND TPHCM, việc TPHCM thúc đẩy hợp tác với Plug and Play thể hiện định hướng chuyển từ mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo sang nâng cao năng lực ứng dụng, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Hiệu quả của hợp tác vì vậy không chỉ nằm ở số lượng thỏa thuận hay đầu mối được hình thành; mà cần được thể hiện qua các giải pháp được ứng dụng, doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển và giá trị kinh tế tạo ra cho thành phố.