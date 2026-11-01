Trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt tất bật đón mùa hội hoa

Khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt, nơi diễn ra nhiều chương trình chính Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phường Xuân Hương-Đà Lạt là địa bàn trung tâm của mùa hội hoa Đà Lạt. Các khu vực trọng điểm, như Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, công viên Trần Quốc Toản, công viên Yersin, bán đảo Bích Câu, cùng nhiều tuyến phố lớn đều nằm trong không gian tổ chức các hoạt động thuộc chương trình chính Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Thời gian qua, phường đã phát động phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, đưa việc chỉnh trang đến từng tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và hộ gia đình. Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương-Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc cho biết, địa phương đặt mục tiêu tất cả cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp xây dựng hoặc cải tạo ít nhất một công trình hoa, bồn hoa hoặc không gian xanh; các tổ dân phố có ít nhất một tuyến đường hoa và một điểm hoa cộng đồng; hơn 90% hộ gia đình trồng hoa hoặc cây xanh trước nhà. Các khách sạn, nhà hàng, quán cà-phê và cơ sở kinh doanh dịch vụ được vận động chỉnh trang mặt tiền, ban công, khuôn viên bằng những tiểu cảnh phù hợp.

Phường Xuân Hương-Đà Lạt phát động phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, đưa việc chỉnh trang đến từng tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và hộ gia đình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ghi nhận tại khu vực suối Cam Ly, đoạn qua khu dân cư Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương-Đà Lạt, dòng suối được dọn vệ sinh, rác thải được thu gom, dọc hai bên lan can là những chậu hoa mai địa thảo vừa được trồng mới. Con đường nhỏ vốn quen thuộc với người dân nay thêm sắc màu, tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng. Ông Nguyễn Văn Hoàng, cư ngụ khu phố Phạm Ngũ Lão cho biết, hưởng ứng phong trào do địa phương phát động, các hộ dân trong khu phố đã trồng gần 100 chậu mai địa thảo dọc bờ suối. Mỗi gia đình tự nguyện nhận chăm sóc những chậu hoa trước cửa nhà để làm đẹp phố phường lâu dài. “Khi mỗi nhà cùng góp một phần, cả khu dân cư trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Đây cũng là cách người dân địa phương góp sức giới thiệu hình ảnh Đà Lạt thân thiện, mến khách đến với du khách”, ông Hoàng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hoàng ở đường Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương-Đà Lạt trồng hoa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. (Ảnh: BẢO VĂN)

Những ngày này, nhiều tuyến đường, khuôn viên cơ quan, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng đang được chỉnh trang. Những bồn hoa được bổ sung, cây xanh được cắt tỉa, mặt tiền các khách sạn, nhà hàng, quán cà-phê được vận động trang trí thêm hoa, cây cảnh. Không khí chuẩn bị ngày hội len vào từng con phố, khu dân cư, thay vì chỉ tập trung ở những địa điểm tổ chức sự kiện. Đây cũng là tinh thần của phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026” do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát động, hướng đến huy động rộng rãi các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, làm đẹp không gian sống.

Sắc hoa tô điểm từng cung đường, góc phố ở phường Xuân Hương-Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Với vai trò là địa bàn trung tâm, phường Xuân Hương-Đà Lạt đăng ký 11 chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Địa phương xây dựng phương án chỉnh trang 10 tuyến đường trọng điểm, với 17 cụm tiểu cảnh, tập trung tại các tuyến Trần Quốc Toản, Yersin, Hùng Vương, Ba Tháng Tư, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng và những khu vực cửa ngõ, không gian công cộng.

Những tiểu cảnh nghệ thuật đang được bố trí tại khu vực trung tâm đô thị Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” được triển khai đến tất cả 37 tổ dân phố. Các mô hình “Tuyến đường hoa”, “Ngõ hoa”, “Trường học xanh”, “Cơ quan, đơn vị, khu dân cư xanh-sạch-đẹp” được cụ thể hóa bằng những phần việc phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Nhiều tiểu cảnh hoa do người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện, cùng những tuyến đường hoa và nhiều cụm tiểu cảnh đang dần thành hình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đến nay, nhiều công trình hoa do người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện, cùng những tuyến đường hoa và nhiều cụm tiểu cảnh đang dần thành hình. Các công viên, khu đất công cộng phù hợp cũng được rà soát để huy động nguồn lực xã hội hóa, bổ sung những điểm hoa cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn trong công tác chỉnh trang cảnh quan là tuyến đèo Prenn, một trong những cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt. Đây là trục giao thông huyết mạch, đồng thời sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt Nguyễn Ngọc Hậu cho biết, địa phương tổ chức phát động ra quân chỉnh trang cảnh quan, trồng cây phân tán và trồng hoa dọc tuyến đèo Prenn nhằm tạo thêm không gian xanh, sạch, đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Lạt-Lâm Đồng.

Phường Xuân Hương-Đà Lạt tổ chức chỉnh trang cảnh quan là tuyến đèo Prenn, một trong những cửa ngõ dẫn vào trung tâm Đà Lạt để tạo cung đường hoa rực rỡ sắc màu như mô hình (hai ảnh dưới). (Ảnh: Phường Xuân Hương-Đà Lạt)

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, các đoàn thể và người dân trên địa bàn đã ra quân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm và trồng 100 cây mai anh đào dọc tuyến đèo. Những cây mai anh đào được vun trồng hôm nay sẽ góp phần tạo thêm sắc màu cho cung đường cửa ngõ, đồng thời từng bước cải thiện cảnh quan, tăng độ phủ xanh tại khu vực.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026, với chủ đề “Đà Lạt-Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X. (Ảnh: BẢO VĂN)

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026, với chủ đề “Đà Lạt-Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Mùa hội hoa diễn ra 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng. Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra tối 19/12, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp tổng kết, bế mạc tổ chức tối 31/12.

Những góc phố hoa thu hút giới trẻ. (Ảnh: BẢO VĂN)

Hiện, phường Xuân Hương-Đà Lạt đang tập trung cho các phần việc chuẩn bị, hướng đến xây dựng những công trình, không gian hoa có giá trị lâu dài. Mục tiêu đặt ra là sau khi Festival khép lại, những tuyến đường hoa, điểm hoa cộng đồng vẫn được duy trì, chăm sóc, bổ sung cây xanh, trở thành một phần cảnh quan đô thị và sản phẩm phục vụ du lịch. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Lộc cho biết: “Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn rất hưởng ứng Festival Hoa. Điều địa phương mong muốn là sau khi mùa hội khép lại, những không gian hoa vẫn được duy trì, chăm sóc, tạo dấu ấn cho xứ ngàn hoa Đà Lạt”.

Nhân công đang thi công những tiểu cảnh tại khu vực trung tâm Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Từ những chậu mai địa thảo bên suối Cam Ly, đến hàng chục nghìn chậu hoa đang được chuẩn bị cho các công viên, quảng trường, tuyến phố, mỗi phần việc đều góp thêm sắc màu cho mùa hội. Khi người dân chủ động trồng hoa trước nhà, doanh nghiệp chăm chút khuôn viên, các tổ dân phố cùng giữ gìn đường hoa, Festival Hoa Đà Lạt sẽ có thêm sức sống từ chính cộng đồng.

Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, phường Xuân Hương-Đà Lạt đang tạo những không gian hoa và chuẩn bị những hạng mục để đón mùa hội hoa rực rỡ sắc màu. (Ảnh: BẢO VĂN)

Với sự chuẩn bị khẩn trương của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, phường Xuân Hương-Đà Lạt đang góp sức để mùa hội hoa năm nay lan tỏa từ trung tâm đô thị đến từng khu dân cư, để sắc hoa còn tô thắm phố phường sau mùa hội.