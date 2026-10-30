Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch Bắc Ninh kỷ niệm 50 năm thành lập

Đồng chí Bùi Thị Thu Thuỷ, Thành uy viên, Giám đốc Sở VHTTDL Thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng

Những máy chiếu phim, hộp đựng phim và loa phóng thanh được đặt giữa không gian trưng bày. Xung quanh là các bảng giới thiệu dấu mốc tổ chức, ảnh hoạt động, thành tích và hình thức khen thưởng qua từng thời kỳ. Bên cạnh nội dung ôn lại truyền thống tại buổi gặp mặt, đây là phần tư liệu trực quan về công việc của các thế hệ cán bộ văn hóa.

Ký ức nghề qua những tư liệu được lưu giữ

Khu trưng bày sử dụng nền đỏ, vàng, sắp xếp nội dung theo các nhóm chủ đề về lịch sử, hoạt động và thành tích. Hình ảnh trụ sở, các chương trình nghệ thuật, hội thi, giao lưu và sinh hoạt tập thể được giới thiệu cùng những mốc thay đổi tên gọi, tổ chức. Người xem có thể theo dõi sự phát triển của đơn vị qua cả điều kiện làm việc và phạm vi nhiệm vụ.

Trong đó, cụm thiết bị chiếu phim gợi nhắc hoạt động điện ảnh lưu động, một mảng công tác được duy trì qua nhiều giai đoạn. Các máy chiếu, cuộn phim và thiết bị âm thanh cho thấy những phương tiện từng được sử dụng để phục vụ công chúng. Đó cũng là những chi tiết giúp câu chuyện về công tác văn hóa cơ sở trở nên cụ thể hơn.

Những ký ức nghề được lưu giữ

Phần giới thiệu thành tích có hình ảnh các phần thưởng, bằng khen và cờ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021, năm 2023. Đặt cạnh ảnh hoạt động, các tư liệu này bổ sung thông tin về quá trình thực hiện nhiệm vụ và những kết quả được ghi nhận qua các thời kỳ.

Không gian trưng bày kết nối nội dung của lễ kỷ niệm với những dấu tích nghề nghiệp còn được lưu giữ. Qua các hình ảnh và thiết bị, công chúng có thêm góc nhìn về công việc phía sau một chương trình biểu diễn, buổi chiếu phim hay đợt tuyên truyền.

Theo báo cáo ôn lại truyền thống, ngày 30/10/1976, UBND tỉnh Hà Bắc quyết định thành lập Nhà Văn hóa Trung tâm. Bộ máy ban đầu gồm ba phòng, 17 người, trong điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị còn thiếu thốn. Nhiệm vụ đặt ra khi ấy là tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, đồng thời hướng dẫn phong trào quần chúng tại địa phương.

Từ nền tảng đó, hoạt động hướng về cơ sở được duy trì xuyên suốt. Các đội thông tin lưu động mang theo loa máy, tranh ảnh, chương trình văn nghệ đến nhiều địa bàn, trong đó có vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách được kết hợp với biểu diễn, phục vụ nhu cầu thông tin và đời sống tinh thần của người dân.

Hỗ trợ phong trào từ cơ sở

Một phần đóng góp của Trung tâm nằm ở công tác hướng dẫn nghiệp vụ. Theo báo cáo, đơn vị hỗ trợ xây dựng, duy trì câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng; tổ chức tập huấn, hội thi, hội diễn và liên hoan. Những hoạt động này bổ sung kỹ năng cho lực lượng làm văn hóa tại địa phương, tạo điều kiện để cơ sở chủ động tổ chức sinh hoạt cộng đồng.

Đây cũng là mối liên hệ giữa hoạt động của một thiết chế văn hóa với phong trào trong dân cư. Bên cạnh các chương trình trực tiếp phục vụ công chúng, việc bồi dưỡng nghiệp vụ và hỗ trợ câu lạc bộ góp phần duy trì hoạt động thường xuyên. Với nghệ thuật truyền thống, Trung tâm tham gia truyền dạy, quảng bá, gắn nhiệm vụ chuyên môn với gìn giữ bản sắc văn hóa Bắc Ninh.

Năm 2017, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh. Hoạt động chiếu phim lưu động tiếp tục được triển khai cùng các nhiệm vụ tuyên truyền, triển lãm và văn nghệ quần chúng, đưa điện ảnh đến với người dân tại nhiều địa bàn.

Trong lĩnh vực tổ chức chương trình, Trung tâm đảm nhiệm và phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nghệ thuật phục vụ các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa của Trung ương và địa phương. Báo cáo cũng ghi nhận kết quả tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn khu vực và toàn quốc, qua đó góp phần giới thiệu văn hóa, hình ảnh Bắc Ninh.

Một số hoạt động tiêu biểu của Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch thành phố Bắc Ninh

Gắn hoạt động văn hóa với xúc tiến du lịch

Phạm vi nhiệm vụ của đơn vị được mở rộng trong năm 2025. Ngày 1/3, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch được sáp nhập với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, đổi tên thành Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch. Việc kiện toàn đưa hoạt động văn hóa và quảng bá du lịch vào cùng một đầu mối chuyên môn.

Từ ngày 1/7/2025, Trung tâm tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ văn hóa cơ sở thuộc Nhà hát dân ca Quan họ và bộ phận xúc tiến du lịch của Bảo tàng Bắc Ninh. Theo báo cáo, đơn vị hiện có năm phòng, đội với tổng số 95 viên chức, người lao động, làm việc trong các lĩnh vực văn hóa cơ sở, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền, triển lãm, điện ảnh và xúc tiến du lịch.

Sự mở rộng này đặt ra yêu cầu kết nối nội dung văn hóa với thông tin về điểm đến. Trong định hướng thời gian tới, Trung tâm xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, quảng bá vùng đất và con người Bắc Ninh; đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường phối hợp với địa phương, cộng đồng.

Dịp kỷ niệm 50 năm ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời nhìn lại những thay đổi trong phương thức phục vụ. Từ đội thông tin, chiếu phim lưu động đến hoạt động quảng bá du lịch hôm nay, quá trình phát triển của Trung tâm cho thấy một phần sự vận động của ngành văn hóa Bắc Ninh trong đáp ứng nhu cầu của công chúng.