Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Bùi Thị Thu Thủy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, đối tác cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị, từ Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Bắc thành lập năm 1976 đến Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh hiện nay. Trải qua nhiều lần kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, Trung tâm từng bước trưởng thành, khẳng định vai trò trong tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền, cổ động, triển lãm, điện ảnh và xúc tiến du lịch.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh nhấn mạnh: Từ những ngày đầu thành lập với 17 cán bộ, tập trung vào ba lĩnh vực Nếp sống mới, Nhà văn hóa câu lạc bộ và Văn nghệ quần chúng, đến nay, Trung tâm phát triển với 5 phòng, đội và 95 viên chức được giao quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, triển lãm.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh.

Nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã tổ chức và tham gia hàng trăm nghìn chương trình nghệ thuật, hoạt động tuyên truyền, biểu diễn, hội thi, hội diễn, liên hoan, lớp tập huấn nghiệp vụ cùng nhiều hoạt động văn hóa, điện ảnh phục vụ Nhân dân. Các hoạt động được triển khai phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn từng giai đoạn, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; tạo điều kiện để cộng đồng sáng tạo, giao lưu và hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Phát huy truyền thống 50 năm, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trân trọng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động. Trung tâm từng bước nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền lưu động, triển lãm, điện ảnh, văn hóa cơ sở và xúc tiến du lịch; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa bản sắc vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tựu mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm bền bỉ xây dựng trong suốt 50 năm qua. Bước vào giai đoạn mới, Trung tâm cần tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, triển lãm, điện ảnh và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị đặc sắc của quê hương Bắc Ninh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thị Thu Thủy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy tổ chức sự kiện đơn thuần sang sáng tạo các sản phẩm văn hóa có chất lượng, sức lan tỏa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, phát huy vai trò của đội tuyên truyền lưu động, các đội, nhóm nghệ thuật và câu lạc bộ hạt nhân, đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng số hóa tư liệu, xây dựng sản phẩm truyền thông số, nâng cao năng lực số và hiệu quả quảng bá văn hóa, du lịch. Gắn hoạt động văn hóa với xúc tiến, phát triển du lịch; khai thác hiệu quả giá trị di sản, văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, tăng cường liên kết để hình thành những sản phẩm du lịch đặc sắc.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung tâm cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo; tạo môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp. Qua đó, từng bước xây dựng Trung tâm trở thành đơn vị văn hóa có uy tín, thương hiệu và dấu ấn riêng, chủ động sáng tạo các chương trình, sản phẩm văn hóa chất lượng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm được khen thưởng.