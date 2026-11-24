Từ thương cảng sầm uất đến Hội quán Quảng Đông

Lịch sử công trình bắt đầu từ năm 1803 dưới thời nhà Nguyễn. Khi đó, phố Hàng Buồm là tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất Kinh kỳ nhờ lợi thế kế cận bến sông Hồng và dòng sông Tô Lịch.

Không gian giếng trời rộng lớn bên trong Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, nơi giao thoa giữa các cột gỗ lim truyền thống và mảng tường gốm sứ tinh xảo.

Công trình được xây dựng vào khoảng năm 1803, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, thờ cúng Quan Công và Thiên Hậu Thánh Mẫu, mà còn giữ vai trò như trung tâm kết nối cộng đồng, xử lý các vấn đề thương mại và hỗ trợ đồng hương tại khu vực phố cổ.

Không gian thờ cúng Thiên Hậu Thánh Mẫu — một trong những tín ngưỡng dân gian lâu đời

Không gian trưng bày tư liệu trùng tu và bản vẽ kiến trúc công trình qua từng giai đoạn lịch sử.

Đặc biệt, năm 1904, nhà cách mạng Tôn Trung Sơn từng dừng chân và lưu trú tại đây trong chuyến ghé thăm Hà Nội để vận động cách mạng, ghi lại một dấu mốc lịch sử quan trọng trong dòng chảy kết nối của di tích.

Những tư liệu đánh dấu sự kiện nhà cách mạng Tôn Trung Sơn từng dừng chân tại đây vào năm 1904 được trưng bày tại 22 Hàng Buồm

"Bảng tin ký ức Tuổi Thơ" nơi lưu giữ những hình ảnh tư liệu sinh hoạt của giáo viên và học sinh trong giai đoạn công trình được sử dụng làm trường mẫu giáo (1978 – 2018)

Nốt trầm chuyển đổi và tiếng chuông bảo tồn

Sau những biến động lịch sử vào nửa cuối thế kỷ 20, từ năm 1978, công trình ngừng chức năng hội quán và được chuyển đổi thành Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ.

Trong hơn bốn thập kỷ làm cơ sở giáo dục, cấu trúc không gian bên trong bị cơi nới, chỉnh sửa nhiều phần để phục vụ việc chăm sóc trẻ nhỏ. Tuy vậy, nơi đây vẫn lưu giữ lớp ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ cư dân phố cổ.

Cánh cổng sắt uốn mang phong cách kiến trúc phương Tây nhuốm màu thời gian được bảo tồn nguyên vẹn bên trong di tích.

Nhận thấy giá trị độc đáo về lịch sử và nghệ thuật, năm 2007, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng công trình là Di tích Lịch sử – Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng đặt nền móng cho các chiến lược bảo tồn căn cơ sau này.

Trả lại nguyên bản, đánh thức di sản

Cuối năm 2018, dự án tu bổ và phục dựng quy mô lớn do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chủ trì chính thức được khởi công. Sau gần 3 năm triển khai thận trọng với sự cố vấn của các chuyên gia bảo tồn, dự án hoàn thành vào cuối năm 2021.

Cấu kiện gỗ chạm khắc hoa văn cổ được lưu giữ và trưng bày sau quá trình phục dựng di tích.

Cấu kiện gỗ chạm khắc hoa văn cổ được lưu giữ và trưng bày sau quá trình phục dựng di tích.

Phù điêu gốm sứ tinh xảo miêu tả cảnh sinh hoạt và kiến trúc truyền thống, minh chứng cho dấu ấn nghệ thuật của cộng đồng người xưa.

Cặp ngói ống tráng men xanh lục cùng đính hoa văn nổi tinh xảo – loại vật liệu lợp mái đặc trưng trong kiến trúc Quảng Đông cổ được gìn giữ tại 22 Hàng Buồm.

Quá trình trùng tu tập trung giải phóng các kết cấu cơi nới, khôi phục nguyên trạng bố cục hình chữ "Khẩu" (口) đặc trưng với các dãy nhà bao quanh khoảng giếng trời lấy sáng tự nhiên.

Các chi tiết nghệ thuật gốm sứ tráng men trên mái ngói âm dương, hệ cột gỗ lim lớn, cùng các họa tiết chạm khắc Tứ linh được phục chế tỉ mỉ.

Đáng chú ý, những dấu ấn kiến trúc phương Tây như gạch lát nền và vòm cửa sắt uốn du nhập đầu thế kỷ 20 cũng được giữ gìn hài hòa.

Những hình ảnh tư liệu ghi lại quá trình thợ thủ công và kỹ sư cẩn trọng tháo lắp, tu bổ các cấu kiện gỗ trong dự án đại trùng tu.

Góc kiến trúc mang đậm dấu ấn giao lưu văn hóa Đông - Tây với hệ cột trụ lớn và các khung cửa vòm thanh thoát bên trong khuôn viên di tích.

Sức sống mới của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm

Chính thức vận hành với tên gọi Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm từ cuối năm 2021, di sản này đã thoát khỏi mô hình "bảo tàng đóng" để trở thành điểm hẹn sáng tạo bậc nhất khu Phố Cổ.

Quần thể tượng gốm tráng men rực rỡ và mái ngói âm dương mang đậm kiến trúc Quảng Đông cổ trên đỉnh mái 22 Hàng Buồm.

Nơi đây liên tục diễn ra các sự kiện quy mô như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, các triển lãm mỹ thuật đương đại, không gian trình diễn âm nhạc truyền thống lẫn thử nghiệm và các tọa đàm chuyên đề. Việc đưa nghệ thuật mới vào không gian di sản 200 tuổi không chỉ thu hút đông đảo giới trẻ và du khách quốc tế, mà còn cho thấy một mô hình bảo tồn chủ động: biến di sản thành không gian sống, thở và đồng hành cùng nhịp đập đương đại.

Sắp đặt nghệ thuật gốm đương đại hòa quyện vào không gian vòm cửa cổ kính, minh chứng cho sức sống sáng tạo mới tại 22 Hàng Buồm.

Các tác phẩm thủ công mỹ nghệ và đèn gốm vẽ hoa văn trang trí được sắp đặt tinh tế trong khu vực triển lãm.

Nét mộc mạc của gian nhà gỗ lợp ngói mũi hài dựng trong khuôn viên, tạo điểm nhấn cho di sản.

Tủ kính trưng bày các mảnh vỡ kiến trúc cổ, phù điêu gốm và ngói lợp được lưu giữ cẩn trọng qua các thời kỳ tu bổ di tích 22 Hàng Buồm.