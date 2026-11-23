Sáng 23/11, Trung tâm triển lãm quy hoạch TP HCM đón những vị khách đầu tiên đến tham quan triển lãm "Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm". Sự kiện là cột mốc quan trọng, mở ra định hướng phát triển mới cho siêu đô thị sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, cao hơn 30 m với quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 18.000 m². Trong ngày đầu tiên đón khách, trung tâm đã mở ra một không gian khám phá giàu tính kiến trúc lẫn chiều sâu đô thị.

Không gian mở tại tầng trệt với sàn bản đồ quy hoạch số cỡ lớn, màn hình tra cứu thông tin và robot trải nghiệm thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ trong ngày đầu đón khách

Giảng viên và sinh viên tìm hiểu về quy hoạch đô thị TP HCM, các định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng và mô hình siêu đô thị đa cực trong tương lai.

Tại không gian trưng bày, người dân và doanh nghiệp có thể trực tiếp theo dõi hệ thống bản đồ, bản vẽ, sơ đồ tổ chức không gian phát triển, sa bàn mô hình cùng phim giới thiệu tổng quan về định hướng siêu đô thị đa cực, phát triển theo mô hình TOD và không gian đa tầng của thành phố trong tương lai.

Tầng 2 trưng bày các cột mốc hình thành và phát triển của TP HCM được trình bày cô đọng, ngắn gọn, dễ nhớ

Người dân có thể tìm hiểu bản đồ số, nghe thuyết minh và đóng góp ý kiến. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất cập nhật hồ sơ, bản đồ trước ngày 31/12 và hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027.

Cô Bích Vân, giảng viên khoa Địa lý - Đô thị, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) cho biết đây là dịp rất tốt để các sinh viên tìm hiểu về quy hoạch TP HCM nói riêng và lịch sử hình thành, văn hóa của địa phương. Từ đó, trau dồi bản thân, phát huy thế mạnh dựa trên những kiến thức đã học và tìm kiếm được công việc phù hợp sau khi ra trường.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng thảo luận và phân tích về bản đồ quy hoạch của TPHCM. "Khi đến trung tâm, em có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực. Nhờ vậy, em được tiếp thêm động lực để học tập. Em hy vọng trong tương lai mình có thể tham gia một vài dự án đang có mặt trong triển lãm này", Minh Trí (bên phải), sinh viên ngành Kiến trúc hào hứng nói.

Việc đưa Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP HCM vào hoạt động không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt không gian trưng bày quy hoạch xứng tầm cho một siêu đô thị, mà còn minh bạch hóa thông tin quy hoạch, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và đóng góp ý kiến trực tiếp cho sự phát triển của thành phố.

Khu vực tầng 5 được chuẩn bị để đón tiếp lãnh đạo Nhà nước, đại biểu tham gia Hội nghị "Công bố Quy hoạch Tổng thể TPHCM, thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm" vào sáng 23/11.

Bên cạnh chuyên môn quy hoạch, trung tâm còn mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các triển lãm nghệ thuật và là điểm tham quan mới hấp dẫn cho cư dân lẫn du khách

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch khởi công năm 2013, dự kiến hoàn thành sau hai năm nhưng chậm tiến độ. Tòa nhà có chức năng phục vụ trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố; tổ chức sự kiện, nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân, du khách.