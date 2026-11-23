Tọa lạc tại lô đất 1-19 (Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm), Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất thành phố; Công trình có quy mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 18.000m2.

Khởi công từ giai đoạn 2013 - 2015 với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, công trình gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế hai khối nhà nghiêng chụm vào nhau, kết cấu thép hình tam giác hiện đại.

Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của Tp.HCM, nhưng đến năm 2018, sau khi hoàn thành phần thô, dự án bị đình trệ bởi vướng mắc liên quan đến gói thầu xây lắp số 6 - sản xuất và lắp dựng vách kính, mặt đứng, khung đỡ, vách ngăn, lan can, trần và tấm trang trí kim loại.

Nguyên nhân chính của việc đình trị này là nhà thầu cũ trình mẫu vật liệu sử dụng cho công trình không đạt yêu cầu. Do đây là hạng mục bao che bên ngoài, việc dừng thi công đã kéo theo toàn bộ các gói thầu nội thất và cơ điện bên trong bị "đứng hình".

Suốt nhiều năm liền, đại công trình trị giá hàng chục triệu USD rơi vào cảnh "cửa đóng then cài", ngưng trệ hoàn toàn do không tìm được tiếng nói chung giữa các bên liên quan.

Việc phơi sương gió trong thời gian dài khiến nhiều hạng mục đã thi công trước đó bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo tính toán, thành phố dự kiến phải tốn thêm gần 77 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng này trước khi làm tiếp.

Để phá vỡ thế bế tắc, cuối năm 2022, UBND Tp.HCM quyết định chuyển giao dự án từ Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư mới.

Sau quá trình thương thảo bất thành, đến đầu năm 2024, chủ đầu tư mới đã chính thức chấm dứt hợp đồng với nhà thầu gói thầu số 6 cũ và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thay thế, mở đường cho công trình hồi sinh.

Sau khi có nhà thầu mới, không khí trên công trường trở nên khẩn trương. Các hạng mục khung xương, mái kính, vách kính – những hạng mục từng là "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án đến nay đã hoàn thành.

Theo ghi nhận thời điểm tháng 11, một số hạng mục dang dở bên ngoài được nhóm thợ tích cực hoàn thiện.

Song song với mặt ngoài, các hạng mục cơ điện (M&E), phòng cháy chữa cháy và hoàn thiện sàn bên trong công trình cũng được đẩy nhanh tiến độ đồng bộ. Các nhà thầu huy động thêm nhân lực và thiết bị để hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Đến nay, khối lượng xây lắp của dự án đã cơ bản đạt trên 90%. Hình khối kiến trúc độc đáo với hai khối nhà nghiêng vươn mình bên sông Sài Gòn đã hiện rõ nét, xóa bỏ hình ảnh hoang phế trước đây.

Theo lãnh đạo UBND Tp.HCM, lúc 8h ngày 23/11, Tp.HCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố để người dân tham quan. Đây là địa điểm mới được lựa chọn thay cho phương án tổ chức tại địa điểm dự kiến trước đó là Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao điều hành hoạt động này, bố trí nhân viên thuyết minh, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng bản đồ số, tiếp nhận phản ánh.

Không chỉ là nơi trưng bày đồ án quy hoạch tầm nhìn của siêu đô thị Tp.HCM, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, diễn đàn trao đổi học thuật và điểm đến tham quan hấp dẫn của người dân cũng như du khách quốc tế.

Khi chính thức đi vào hoạt động, công trình sẽ tạo thành một quần thể kiến trúc – cảnh quan hiện đại, kết nối trực tiếp với công viên bờ sông Sài Gòn, cầu đi bộ và trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm trong tương lai.