Trung tâm TPHCM sắp có 2 cầu đi bộ, người dân bớt sợ cảnh qua đường

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, người đi bộ từ phố đi bộ Nguyễn Huệ muốn sang bến Bạch Đằng hiện phải băng qua đường Tôn Đức Thắng. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhằm tạo thuận lợi cho người đi bộ, TPHCM sẽ xây dựng 2 cầu vượt tại các giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng và Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng. Hai cầu có kết cấu thép, lắp thang máy cho người khó khăn vận động.

Sau khi hoàn thành dự án, người đi bộ có thể thuận tiện ra bờ sông Bạch Đằng, rồi lên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm. Hiện chủ đầu tư đang di dời hạ tầng kỹ thuật. Công trình dự kiến hoàn thành cùng thời điểm với cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.