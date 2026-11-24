Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng. Tại TP.HCM , nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt để phục vụ người dân, du khách.

Trong ngày 24/11, nhiều không gian công cộng tại khu vực trung tâm TP.HCM trở nên sôi động với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. (Trong hình, đông đảo người dân đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn tham quan, trải nghiệm).

Theo quan sát, không khí ngày hội diễn ra vui tươi, nhộn nhịp với sự góp mặt của đông đảo người dân và du khách. Những lối đi trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở nên đông đúc hơn khi nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ đến Thảo Cầm Viên vui chơi, tham quan và tận hưởng không gian xanh giữa lòng thành phố. Những khoảnh khắc các thành viên cùng nhau trải nghiệm, trò chuyện và lưu lại hình ảnh tạo nên nét sinh động, ấm áp trong bức tranh ngày hội.

Dinh Thống Nhất cũng là một trong những điểm đến hút khách. Nhiều gia đình, đoàn khách và nhóm bạn trẻ tranh thủ đến tham quan, tìm hiểu, lưu lại hình ảnh tại công trình mang dấu ấn lịch sử đặc biệt của đất nước.

Không khí Dinh Thống Nhất trở nên nhộn nhịp trong ngày hội. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng hào hứng đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần tạo nên sắc màu trẻ trung giữa không gian lịch sử.

Không chỉ thu hút người dân địa phương, nơi đây còn là điểm dừng chân của đông đảo du khách quốc tế. Nhiều vị khách nước ngoài chăm chú tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh, cho thấy sức hấp dẫn của những địa chỉ văn hóa, lịch sử TP.HCM đối với bạn bè quốc tế.

Đường sách TP.HCM cũng là điểm đến thu hút người dân và du khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Không gian đọc sách, tìm hiểu tri thức và các hoạt động văn hóa góp phần tạo thêm lựa chọn trải nghiệm ý nghĩa, đồng thời lan tỏa thói quen đọc và tình yêu văn hóa trong cộng đồng.

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, không khí hưởng ứng Lễ hội văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026 mang sắc màu trẻ trung, sôi nổi. Nhiều người dân, bạn trẻ đến tham gia các hoạt động, giao lưu và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Tại Bưu điện TP.HCM, dòng người tham quan liên tục ra vào, tạo nên không khí nhộn nhịp tại một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố. Nhiều du khách dừng chân trước công trình để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trong hành trình khám phá TP.HCM.

Nhiều khách nước ngoài thích thú khám phá Bưu điện TP.HCM, tìm hiểu về công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử giữa lòng đô thị hiện đại. Hình ảnh du khách quốc tế hòa cùng dòng người tham quan góp phần tạo nên không khí giao lưu văn hóa đa dạng trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Không gian bên trong Bưu điện TP.HCM cũng thu hút đông đảo khách tham quan. Những nét kiến trúc cổ kính, mái vòm đặc trưng cùng các không gian sinh hoạt bên trong công trình tạo nên sức hút riêng, nhất là đối với du khách lần đầu đặt chân đến thành phố.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra xuyên suốt trong ngày 24/11, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa giữa trung tâm TP.HCM.

Từ những tuyến phố trung tâm đến các công trình lịch sử, địa điểm văn hóa và không gian xanh, TP.HCM khoác lên mình diện mạo rộn ràng trong ngày 24/11. Sự tham gia đông đảo của người dân, giới trẻ và du khách trong nước, quốc tế không chỉ tạo nên không khí lễ hội sôi động mà còn góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.