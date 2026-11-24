Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, thực hiện kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026, trung tâm đã tổ chức triển lãm “Chạm vào hồn Việt với mục tiêu đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Triển lãm được xây dựng với mục tiêu đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại, thông qua không gian trải nghiệm đa dạng gồm trưng bày áo dài, triển lãm tem, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian và tìm hiểu về Hà Nội qua phim ảnh, âm nhạc truyền thống. Với ba lớp trải nghiệm “Chạm - Chơi - Cảm”, chương trình hướng tới kết nối các thế hệ, khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong giới trẻ.

Trong quá trình triển khai, với mong muốn giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội đã sử dụng hình ảnh Nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu tại triển lãm. Tuy nhiên, đơn vị thừa nhận đã có thiếu sót trong khâu rà soát, lựa chọn hình ảnh.

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh, trung tâm đã tiến hành thu hồi hình ảnh. Đồng thời, Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội cũng nghiêm túc nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình Nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu, công chúng và nhân dân về thiếu sót này.

Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội khẳng định luôn trân trọng những đóng góp của Nghệ nhân Hà Thị Cầu đối với nghệ thuật hát xẩm nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Đơn vị cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, thận trọng hơn trong quá trình sử dụng hình ảnh, tư liệu về các nghệ nhân, bảo đảm tính phù hợp, chính xác và thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa mà các nghệ nhân đã dày công gìn giữ, trao truyền.

Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông từ gia đình Nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu và người dân.