Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Trung tâm Thể thao và Nghệ thuật tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, huấn luyện viên, những người đang trực tiếp thực hiện công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu thể thao và nghệ thuật.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội; khẳng định trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.