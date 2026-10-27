Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tương thích với Singapore, Dubai, Hồng Kông

Ngày 27/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) tại TPHCM, phiên chuyên đề “Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào để thu hút dòng vốn toàn cầu” thảo luận các giải pháp huy động nguồn lực và tăng khả năng kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, việc tìm kiếm nguồn tài chính hiện nay không chỉ là thu hút dòng tiền mà còn đòi hỏi những phương thức hoạt động, mô hình và cách tiếp cận mới. TPHCM kỳ vọng tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá khả năng áp dụng các mô hình và sản phẩm tài chính tiên tiến vào thực tiễn Việt Nam, thành phố và vùng Đông Nam Bộ.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo ông Vũ, không gian phát triển của TPHCM đang mở rộng với sự kết nối Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, logistics và kinh tế biển. Trong bối cảnh đó, huy động nguồn lực là vấn đề quan trọng để hiện thực hóa các định hướng phát triển.

Thông tin về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng, ông Vũ cho biết khung pháp lý đã hoàn tất, trung tâm tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên theo mô hình công ty holding. Trong tháng 11, TPHCM dự kiến ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư và đơn vị quản lý quỹ theo ba cấp độ, tương thích với mô hình tại Singapore, Dubai và Hồng Kông - Trung Quốc .

Định hướng cốt lõi của trung tâm là dẫn vốn vào nền kinh tế thực, trước mắt phục vụ phát triển TPHCM, vùng Đông Nam Bộ, Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng

Phân tích nhu cầu huy động vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2030, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, nhận định tổng vốn đầu tư cần duy trì ở mức 35-40% GDP, tương đương 280-300 tỷ USD/năm, trong khi ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng 20-22%.

TS. Cấn Văn Lực chia sẻ tại diễn đàn.

Theo ông Lực, cơ cấu nguồn vốn còn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng: Tín dụng chiếm 51% tổng nguồn vốn, tỷ lệ tín dụng/GDP lên tới 144%, trong khi thị trường cổ phiếu, trái phiếu mới cung cấp khoảng 23%.

Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp, khung pháp lý thử nghiệm chậm hoàn thiện. Trong khi đó, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20-22% nhu cầu vốn; phần còn lại tương đương 70-80% phải huy động từ khu vực tư nhân. Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP của cả nước cần duy trì ở mức 38-40%, còn TPHCM cần tính toán để tiệm cận mức 35-40% theo định hướng đề ra.

Để đa dạng hóa nguồn vốn, ông Lực đề xuất khai thác tài chính xanh quốc tế, thặng dư thương mại và kiều hối; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán, nâng mức tín nhiệm quốc gia lên hạng đầu tư và sớm đưa các trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng vào hoạt động thực chất.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 thu hút các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu

Các giải pháp khác gồm đưa thị trường tài sản mã hóa với khoảng 17-18 triệu người tham gia vào khuôn khổ quản lý, phát triển thị trường carbon và tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 1.500 dự án tồn đọng nhằm giải phóng nguồn lực từ tài sản công, tài sản xã hội.

Ông Lực nhấn mạnh, thị trường tài chính cần dựa trên ba trụ cột là minh bạch, chuyên nghiệp và phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường.

Ở góc độ kết nối quốc tế, ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho rằng, trung tâm cần được thiết kế để bổ trợ cho Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thay vì cạnh tranh với thị trường trong nước.

Ông Marc Knapper cho biết quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell đã có hiệu lực từ ngày 21/9. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.