7 thành viên mới gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange (BCCE), 3V Advisors International Company Limited và Corvia Technology Company Limited.

Theo định hướng hoạt động, các thành viên được phân thành 3 nhóm chính. Trong đó, 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn cho các lĩnh vực đầu tư chiến lược; 2 đơn vị định hướng phát triển sàn giao dịch hàng hóa tại VIFC-HCMC; 2 đơn vị còn lại cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm.

Đáng chú ý, sự tham gia của các đơn vị phát triển sàn giao dịch hàng hóa được kỳ vọng bổ sung cấu phần hạ tầng quan trọng cho VIFC-HCMC. Các sàn giao dịch hướng đến xây dựng thị trường tập trung, minh bạch, kết nối hoạt động giao dịch với thanh toán, kho vận và các dịch vụ tài chính thương mại. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng định giá, quản trị rủi ro và thúc đẩy kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn tài chính sẽ góp phần tăng cường khả năng huy động, kết nối dòng vốn quốc tế. Trong khi đó, các giải pháp công nghệ tài chính, an ninh mạng và quản trị rủi ro được kỳ vọng hỗ trợ hiện đại hóa hoạt động của các tổ chức thành viên.

Việc bổ sung các lĩnh vực hoạt động mới góp phần mở rộng năng lực của Trung tâm, tăng cường mối liên kết giữa thị trường tài chính với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thương mại của nền kinh tế.

Đại diện 7 thành viên mới của VIFC-HCMC tại lễ công bố và kết nạp thành viên. Ảnh: N.Đ

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra trong tháng 10, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên, với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Như vậy, sau 2 đợt công bố, VIFC-HCMC có tổng cộng 17 thành viên, với quy mô vốn dự kiến huy động khoảng 7,7 tỷ USD theo các kế hoạch đã công bố.

Thời gian tới, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý làm cơ sở xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026. Đồng thời, Trung tâm hỗ trợ các thành viên đã được cấp phép hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai những giao dịch đầu tiên trong thời gian sớm nhất.