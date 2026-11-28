Tại buổi lễ, Cơ quan điều hành VIFC-DN đã trao Giấy chứng nhận đăng ký thành viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 11 doanh nghiệp thành viên. Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái tài chính như tài chính xanh, công ty quản lý vốn, Sở giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ đầu tư.

Tổng vốn điều lệ đăng ký của 11 thành viên đạt gần 34 triệu USD. Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, mạng lưới thành viên còn có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc các tổ chức, tập đoàn đến từ Hà Lan, Singapore và Hồng Kông.

Sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động và nguồn gốc nhà đầu tư tạo nền tảng để VIFC-DN từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính có tính kết nối quốc tế, thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý; đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới phục vụ nhu cầu của nền kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3 từ trái sang) và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao giấy chứng nhận cho đại diện các tổ chức, doanh nghiệp. (Ảnh: Tấn Việt)

Đặc biệt, VIFC-DN đã có những sản phẩm tài chính đầu tiên. 6 thành viên VIFC-DN đã bước đầu triển khai các hoạt động đầu tư và thu xếp vốn cụ thể thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng thu xếp vốn và cam kết thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực như cảng hàng không, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời và nước sạch.

Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ và nước sạch là hơn 10 tỷ USD; chuyển tiền lần 1 khoảng 10 triệu USD trong những ngày tới, trong đó có 1 triệu USD từ nước ngoài.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN Hồ Kỳ Minh, kết quả này cho thấy VIFC-DN bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư thuộc nhiều thị trường và lĩnh vực khác nhau.

Đây là nền tảng ban đầu để tiếp tục mở rộng mạng lưới thành viên, thu hút các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, ngân hàng và các định chế tài chính quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính đa dạng tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc VIFC-DN có thêm các thành viên đến từ các tổ chức tài chính, tín dụng lớn trong nước và quốc tế cùng các cam kết vốn là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với môi trường hoạt động và định hướng phát triển của VIFC-DN.

Kết quả này không chỉ mở ra cơ hội huy động nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế cho các công trình hạ tầng, dự án phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy dòng vốn xanh vào các lĩnh vực thiết yếu; ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài trợ doanh nghiệp; mà còn góp phần hình thành các thiết chế và hệ sinh thái dịch vụ tài chính mới tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị trong thời gian tới, Cơ quan điều hành VIFC-DN chủ động làm việc với từng thành viên, nắm rõ kế hoạch hoạt động, sản phẩm dự kiến triển khai, nhu cầu về cơ chế và điều kiện hỗ trợ; xây dựng lộ trình cụ thể để các thành viên sớm đưa hoạt động của mình vào vận hành, phát sinh giao dịch tại Việt Nam.