Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, những kết quả được công bố tại sự kiện mở ra cơ hội huy động nguồn lực tài chính trong nước, quốc tế cho các công trình hạ tầng, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy dòng vốn xanh vào các lĩnh vực thiết yếu, ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài trợ doanh nghiệp, đồng thời góp phần hình thành các thiết chế và hệ sinh thái tài chính mới tại Việt Nam.

Đây cũng là những bước triển khai cụ thể các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ tư từ phải sang) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (thứ tư từ trái sang) trao chứng nhận thành viên cho các doanh nghiệp.

Theo đó, lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị cơ quan điều hành phải chủ động làm việc với từng thành viên, nắm rõ kế hoạch hành động, sản phẩm dự kiến triển khai, nhu cầu về cơ chế và điều kiện hỗ trợ, xây dựng lộ trình cụ thể để các thành viên sớm đưa hoạt động vào vận hành, phát sinh giao dịch tại Việt Nam.

Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng cũng được giao phối hợp với các đối tác lựa chọn những chuỗi cung ứng ưu tiên, kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi với ngân hàng, tổ chức tài trợ vốn, triển khai các trường hợp thí điểm về tài trợ hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành thành phố phải nâng cao trách nhiệm phối hợp, đồng hành với cơ quan điều hành và nhà đầu tư, chủ động rà soát, hướng dẫn, xử lý kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền, hoàn thiện điều kiện về hạ tầng, dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ.

Thành phố đang chuẩn bị đưa vào khai thác tòa nhà 20 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 trong tháng 12/2026, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, không gian làm việc và các dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp, thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cơ quan điều hành xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc "6 rõ", định kỳ báo cáo lãnh đạo thành phố để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Đặng Đình Đức, Phó chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng cho biết, đến nay, Trung tâm đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên và đăng ký doanh nghiệp cho 11 doanh nghiệp mới, với tổng vốn điều lệ đăng ký khoảng 880 tỷ đồng (khoảng 34 triệu USD).

Đáng chú ý, 6 doanh nghiệp thành viên đã ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp, hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực hàng không, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ năng lượng và nước sạch. Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn đạt hơn 10 tỷ USD.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu (Vietcom), nhà đầu tư Công ty TNHH Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX) cho biết, Đà Nẵng có những lợi thế đặc biệt như vị trí địa kinh tế quan trọng tại miền Trung, khả năng kết nối các hành lang kinh tế khu vực, hạ tầng đô thị và công nghệ đang phát triển, cùng môi trường sống có sức hấp dẫn đối với chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam có thế mạnh về nông sản, nguyên liệu, khoáng sản và nhiều mặt hàng xuất khẩu giữ vị thế quan trọng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, người nông dân, doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu vẫn cần thêm những công cụ hiện đại để quản trị rủi ro giá cả, phòng ngừa biến động thị trường, tiếp cận nhà đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông qua Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX), theo ông Tùng, doanh nghiệp hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch hàng hóa có khả năng kết nối với các sở giao dịch quốc tế, tổ chức thanh toán, bù trừ, ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ông Tùng cho hay, ngay sau khi DNEX được cấp phép hoạt động theo quy định, đơn vị sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng để xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ, phát triển thị trường, mở rộng hợp tác quốc tế và triển khai các hoạt động giao dịch. Hạ tầng công nghệ đã sẵn sàng sau 4 năm nghiên cứu, xây dựng mô hình, kể từ năm 2022.

Đến hết năm 2028, cơ quan dự kiến đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho hoạt động giao dịch 7 nhóm hàng hóa có dư địa phát triển lớn, gồm bạc và kim loại quý (không bao gồm vàng), kim loại màu, cà phê, cao su, viên gỗ nén, hồ tiêu và ca cao.

Sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái tài chính, mở rộng mạng lưới đối tác, đồng thời tạo điều kiện hình thành các sản phẩm, dịch vụ tài chính có khả năng kết nối với thị trường toàn cầu.

Những kết quả bước đầu cũng cho thấy triển vọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế. Trong lần đầu tiên được xếp hạng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đứng thứ 71/117 trung tâm tài chính quốc tế, trong khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đứng thứ 67/117, theo thông tin được công bố tại chương trình.