Trung tâm Tài chính quốc tế thiết kế 3 cấp độ giấy phép cho công ty quản lý tài sản

Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang lấy ý kiến hoàn thiện quy trình, quy chế cấp phép và quản lý hoạt động quỹ đầu tư, quản lý tài sản, hướng tới cơ chế cấp phép thống nhất tại hai địa điểm của Trung tâm; đồng thời bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Ngày 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến góp ý về Dự thảo bộ Quy chế hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Quỹ đầu tư và quản lý tài sản là một trong 4 trụ cột sản phẩm chiến lược của VIFC-HCMC. Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Quy chế hoạt động VIFC ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 24/7/2026 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo khoản 2 Điều 15 của Quy chế, cơ quan điều hành tại các thành phố có trách nhiệm ban hành quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép, công nhận và hướng dẫn hoạt động đối với công ty quản lý tài sản, công ty đầu tư và quỹ đầu tư.

Đáng chú ý, dự thảo hướng tới thiết lập nguyên tắc cấp phép thống nhất tại hai địa điểm của VIFC, phù hợp với Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành khuôn khổ pháp lý cho các tổ chức quản lý tài sản và quỹ đầu tư tham gia hoạt động tại Trung tâm.

Theo ông Hà Hữu Trí - phụ trách Ban Thành viên VIFC-HCMC, dự thảo thiết kế ba cấp độ giấy phép đối với công ty quản lý tài sản (AMC), gồm tư vấn và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ, quỹ đầu tư chuyên nghiệp; và quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế cấp phép rút gọn đối với tổ chức quản lý tài sản nước ngoài đã được cấp phép và chịu sự giám sát tại quốc gia nơi tổ chức đó thành lập. Thời hạn thẩm định hồ sơ dự kiến dao động từ 20-45 ngày làm việc, tùy theo cấp độ giấy phép.

Từ góc độ thông lệ quốc tế, ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành VIFC-HCMC cho rằng, khung quy định là một trong những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của trung tâm tài chính quốc tế. Trước khi xem xét các chính sách ưu đãi, nhà đầu tư thường đánh giá mức độ rõ ràng, khả năng dự đoán và tính ổn định của môi trường pháp lý.

Theo ông Richard D. McClellan, dự thảo được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ Dubai, Abu Dhabi, Astana, Singapore và các nguyên tắc của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO). Những nội dung đáng chú ý gồm cấp phép theo cấp độ, cơ chế công nhận nhanh đối với tổ chức quản lý tài sản nước ngoài, công bố thời hạn xử lý hồ sơ và yêu cầu về hiện diện thực chất.

Đại diện VIFC-HCMC cũng nhấn mạnh định hướng của VIFC không chỉ dừng ở việc thu hút các tổ chức tài chính quốc tế, mà còn hướng dòng vốn vào những lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam như hạ tầng, năng lượng, bất động sản và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực. Vì vậy, khuôn khổ pháp lý cần đủ tin cậy đối với nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống pháp luật trong nước.

Cùng quan điểm, ông Haroon Anwar, Cố vấn cấp cao về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế cho rằng bộ quy chế cần tạo điều kiện để dòng vốn quốc tế và các nhà đầu tư tổ chức tiếp cận tài sản mục tiêu hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thông qua những quy tắc minh bạch, quen thuộc với thị trường quốc tế.

Theo ông Haroon Anwar, việc tham khảo kinh nghiệm từ các thị trường khác và thiết kế các cơ chế bảo đảm phù hợp sẽ góp phần thu hút dòng vốn có cam kết dài hạn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Ở góc độ đơn vị tư vấn, ông Tyler McElhaney - Giám đốc quốc gia của Apex Group, đánh giá dự thảo có mức độ chi tiết đáng chú ý trong bối cảnh VIFC đang ở giai đoạn đầu hình thành. Tuy nhiên, bên cạnh nền tảng pháp lý, Trung tâm cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện thương mại để nâng cao sức hấp dẫn đối với cộng đồng đầu tư quốc tế. Ông Tyler McElhaney kỳ vọng bộ quy chế sớm được triển khai để cơ quan quản lý có thể tiếp tục tiếp nhận phản hồi thực tế từ các nhà quản lý tài sản và định chế tài chính.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Văn - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC nhấn mạnh, lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản là một trong những trụ cột quan trọng trong việc thu hút và điều phối dòng vốn đầu tư quốc tế. Do đó, khung pháp lý và quy trình cấp phép phải bảo đảm tính minh bạch, hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời chặt chẽ và phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hồng Văn, dự thảo là kết quả của quá trình nghiên cứu các mô hình tài chính quốc tế kết hợp với việc xem xét điều kiện trong nước. Để các quy định vừa tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp vừa bảo đảm an toàn hệ thống, cơ quan điều hành cần tiếp tục tiếp thu những ý kiến phản biện đa chiều, thực chất từ chuyên gia, nhà đầu tư và các định chế tài chính.

Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, VIFC-HCMC sẽ phối hợp với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành. Khuôn khổ cấp phép rõ ràng, nhất quán và có khả năng vận hành hiệu quả được kỳ vọng tạo nền tảng để các công ty quản lý tài sản, công ty đầu tư và quỹ đầu tư chủ động chuẩn bị tham gia Trung tâm, qua đó từng bước phát triển trụ cột quản lý tài sản và thu hút dòng vốn quốc tế vào nền kinh tế Việt Nam.