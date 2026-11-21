Các đại biểu chủ trì tọa đàm tại hội thảo giới thiệu và quảng bá về VIFC-HCMC. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Định vị cửa ngõ thu hút nguồn lực

Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu khắt khe về nguồn lực để duy trì đà tăng trưởng. Theo đó, việc kết nối với các thị trường tài chính quốc tế không chỉ giải quyết bài toán về vốn mà còn là cơ hội để tiếp thu công nghệ và kỹ năng quản trị rủi ro hiện đại.

Từ ngày 16/11-19/11, thông qua hành trình VIFC-SLEI Executive Mission trong khuôn khổ Tuần lễ Singapore FinTech Festival 2026 tại Singapore, VIFC-HCMC phối hợp cùng đối tác Silver Lion Enterprise Impact Singapore (SLEI) tổ chức hàng loạt hoạt động đối thoại với giới tài chính quốc tế.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện này là hội thảo giới thiệu và quảng bá về VIFC-HCMC, với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Singapore cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và các doanh nghiệp công nghệ tài chính uy tín trên thế giới.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhấn mạnh mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam nói chung trong thời gian tới đòi hỏi một nguồn lực đầu tư khổng lồ, đặc biệt là cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng năng lượng và công cuộc chuyển đổi xanh toàn diện.

Trong bối cảnh đó, VIFC-HCMC được thiết kế và định hướng trở thành một cửa ngõ chiến lược, kết nối trực tiếp các nhà đầu tư quốc tế với nhu cầu vốn cấp thiết của nền kinh tế. Trung tâm sẽ tập trung kết hợp các dịch vụ tài chính truyền thống với các mô hình tài chính hiện đại, gắn liền với yêu cầu tăng cường năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xác định bốn nhóm sản phẩm ưu tiên phát triển cốt lõi bao gồm lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính và thị trường phái sinh hàng hóa. Cùng với đó, trung tâm định hướng mở rộng các dịch vụ tài chính chuyên sâu phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế mũi nhọn như hàng hải, hàng không và tài chính xanh.

Nhằm tạo sức hấp dẫn đối với các định chế tài chính toàn cầu, trung tâm đã giới thiệu hàng loạt lợi thế cạnh tranh thông qua cơ chế hoạt động linh hoạt, các chính sách ưu đãi thuế vượt trội và quy trình giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế ưu tiên khép kín.

Những định hướng này thu hút sự quan tâm từ cộng đồng tài chính quốc tế. Tại các phiên thảo luận chuyên đề, đại diện UOB Việt Nam, Fitch Ratings, Moody’s Ratings và Airwallex đã trao đổi về vai trò của các trung tâm tài chính trong khu vực.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc SLEI, đã đưa ra những nhận định sâu sát về tiềm năng của thị trường Việt Nam. Bà phân tích rằng các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu, sự dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh, cùng với nhu cầu hoàn thiện hạ tầng hàng hải và hàng không đang mở ra không gian rộng lớn cho các cơ hội hợp tác đầu tư mang tầm nhìn dài hạn.

Theo bà Nguyễn Thanh Tuyền, VIFC-HCMC hoàn toàn có đầy đủ năng lực để đảm nhận vai trò cầu nối vững chắc, đưa nguồn lực tài chính quốc tế hòa nhịp cùng các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển tại Việt Nam, qua đó bảo đảm dòng vốn ngoại được rót vào những lĩnh vực kiến tạo ra giá trị thực bền vững cho toàn bộ nền kinh tế.

Thúc đẩy hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giới thiệu và xúc tiến đầu tư song phương, sự hiện diện của VIFC-HCMC tại Singapore FinTech Festival 2026 còn thể hiện quyết tâm tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.

Bước đi chủ động này được minh chứng rõ nét qua việc trung tâm tham gia phiên thảo luận cấp cao mang chủ đề về công nghệ, nguồn vốn và địa kinh tế đối với hành lang châu Á và Trung Đông diễn ra vào ngày 19/11. Phiên thảo luận quy tụ những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Qatar, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Ấn Độ, và Tổng Giám đốc Tập đoàn Global Finance and Technology Network.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân tham gia trao đổi về định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Nội dung trọng tâm của phiên làm việc hướng đến việc khám phá các triển vọng kết nối đầu tư liên lục địa, vai trò của công nghệ tài chính trong việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và tạo không gian cho các trung tâm tài chính mới nổi tham gia mạng lưới tài chính chung.

Tại diễn đàn này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ mới. Ông phân tích rằng trong bối cảnh các lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ chuỗi khối và trung tâm dữ liệu đang ngày càng chi phối năng lực cạnh tranh của các quốc gia, nguồn lực quốc tế sẽ đóng vai trò là động lực then chốt để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và hạ tầng số.

Nguyễn Hữu Huân cũng nhấn mạnh Việt Nam đang nắm giữ những lợi thế đặc thù trong việc phát triển hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn, song hành cùng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, hoàn toàn có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

Những luận điểm này đã nhận được sự đồng thuận cao từ các diễn giả, tiêu biểu là quan điểm từ đại diện Tập đoàn Global Finance and Technology Network khi đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng bứt phá và hàm chứa nhiều tiềm năng phát triển vượt trội.

Đánh giá tầm quan trọng các hoạt động xúc tiến lần này, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho rằng, trong bối cảnh mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore đang bước vào giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất, việc tăng cường kết nối trong lĩnh vực tài chính và đổi mới sáng tạo sẽ mở ra vô vàn cơ hội to lớn.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Qua đó, Việt Nam có thể thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính xanh, năng lượng tái tạo và quản lý tài sản số.

Đại sứ Trần Phước Anh cũng cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế trong quá trình tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là tại trung tâm kinh tế năng động Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính sách thu hút đầu tư của VIFC-HCMC được hoạch định hướng tới sự phát triển cộng hưởng. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, trung tâm xác định phương châm hoạt động là phát huy vai trò bổ trợ và tương hỗ đối với các trung tâm tài chính đã phát triển vững mạnh trong khu vực. Cụ thể, cơ quan điều hành định hướng kết nối thế mạnh vượt trội về nguồn vốn dồi dào và kinh nghiệm quản lý tài sản dày dặn của Singapore để giải quyết bài toán nhu cầu vốn đầu tư khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.

Định hướng hợp tác chiến lược này đang được trung tâm thúc đẩy quyết liệt, song hành với nỗ lực hoàn thiện hệ thống cơ chế vận hành nội bộ, phát triển toàn diện hệ sinh thái thành viên và liên tục mở rộng mạng lưới các đối tác tài chính trên bình diện quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân và bà Nguyễn Thanh Tuyền trao thư bày tỏ ý định hợp tác (Letter of Intent) về sáng kiến VIFC-SLEI Voyage. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Khép lại chuỗi hoạt động tại Singapore, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC và SLEI đã trao thư bày tỏ ý định hợp tác về sáng kiến VIFC-SLEI Voyage. Thỏa thuận này mở đầu cho việc hai bên phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối trung tâm với mạng lưới ngân hàng, tổ chức quản lý tài sản, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp công nghệ tài chính tại các thị trường trọng điểm.

Thời gian tới, VIFC-HCMC cũng hướng tới tổ chức sự kiện VIFC Summit vào năm 2027 nhằm mở rộng đối thoại chính sách, kết nối nhà đầu tư và thúc đẩy các cơ hội hợp tác tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.