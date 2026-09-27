Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh kết nối dòng vốn ngoại cho giáo dục

Trao biên bản ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Giáo dục EQuest và Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York) với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Nhờ cơ chế và hạ tầng tài chính vượt trội, VIFC-HCMC đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu thu hút nguồn lực quốc tế dài hạn, dòng vốn chất lượng cao để tái đầu tư vào hạ tầng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực mũi nhọn cho nền kinh tế.

Sức hút từ mô hình trung tâm tài chính quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại New York, Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự kiện Tập đoàn Giáo dục EQuest, EQuest Capital cùng Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York) trao thỏa thuận nhằm hợp tác huy động nguồn vốn quốc tế với quy mô dự kiến lên tới 325 triệu USD cho các dự án giáo dục tại Việt Nam.

Thỏa thuận này hướng tới việc thu xếp gói tài chính dài hạn với quy mô dự kiến lên đến 325 triệu USD, tạo nguồn lực tài chính lớn phục vụ các dự án phát triển giáo dục tại Việt Nam, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là địa bàn trọng điểm.

Trong hợp tác này, EQuest Capital tham gia với tư cách là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Giáo dục EQuest đồng thời là thành viên chính thức của VIFC-HCMC. Việc vận hành trong khuôn khổ VIFC-HCMC giúp doanh nghiệp tận dụng được các cơ chế ưu đãi vượt trội về quản lý ngoại hối, chính sách thuế và khuôn khổ pháp lý tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, quá trình tiếp nhận, cấu trúc tài chính và giải ngân nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ các định chế toàn cầu được diễn ra minh bạch, an toàn, giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Về phía định chế tài chính, Ngân hàng Standard Chartered với mạng lưới tài chính rộng khắp kết nối giữa các trung tâm lớn như Mỹ, Singapore, Việt Nam đóng vai trò là đối tác chiến lược trong việc cấu trúc, phối hợp và thu xếp các gói tài chính. Việc một ngân hàng quốc tế uy tín cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam thông qua sự kết nối của VIFC-HCMC cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư cũng như định hướng phát triển trung tâm tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tạo lực hút các định chế tài chính, nhà đầu tư rót vốn vào Việt Nam. (Ảnh: Tùng Anh)

Đánh giá về ý nghĩa của việc kết nối nguồn lực tài chính này, ông Richard Dean McClellan, Tổng Giám đốc VIFC-HCMC, cho biết sự hợp tác giữa EQuest và Standard Chartered thể hiện rõ vai trò mà VIFC-HCMC hướng tới là đưa các định chế tài chính quốc tế đến với những dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Cũng theo ông Richard Dean McClellan, việc đưa nguồn lực tài chính toàn cầu đến với các dự án giáo dục cụ thể mở ra cơ hội để các doanh nghiệp giáo dục trong nước tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính và hợp tác quốc tế, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Nguồn lực phát triển hạ tầng giáo dục và công nghệ

Nguồn vốn dự kiến 325 triệu USD thu xếp qua VIFC-HCMC và giải ngân thông qua EQuest Capital sẽ được phân bổ tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giáo dục cốt lõi, nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy Thành phố Hồ Chí Minh làm hạt nhân lan tỏa ra cả nước.

Thứ nhất, nguồn kinh phí sẽ tập trung xây dựng phân hiệu đại học hiện đại hướng tới đào tạo trình độ cử nhân và sau đại học trong các ngành công nghệ mũi nhọn. Đóng vai trò cốt lõi cho nền kinh tế số, các chuyên ngành được ưu tiên phát triển bao gồm trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, công nghiệp bán dẫn, kỹ thuật hệ thống công nghiệp cùng các ngành y tế và điều dưỡng.

Việc đầu tư bài bản vào các ngành công nghệ cao ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp trực tiếp giải bài toán thiếu hụt nhân lực trình độ cao cho các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp công nghệ.

Thứ hai, thỏa thuận tập trung mở rộng liên kết đại học quốc tế. EQuest dự kiến ưu tiên nguồn lực để hợp tác liên kết đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng khuôn viên với các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín hàng đầu ở châu Á và Hoa Kỳ, giúp sinh viên trong nước tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến mà không cần phải du học đắt đỏ.

Thứ ba, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống trường phổ thông tư thục và trường quốc tế liên cấp chất lượng cao. Mục tiêu của hạng mục này là mở rộng quy mô các cơ sở giáo dục hiện có, cung cấp môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam cũng như con em của đội ngũ chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Thứ tư, nguồn vốn sẽ hỗ trợ phát triển các nền tảng công nghệ giáo dục. Các ứng dụng và chương trình edtech này sẽ phục vụ hàng trăm nghìn học sinh tại Việt Nam và hướng tới xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, Standard Chartered cũng phối hợp nghiên cứu cung cấp các sản phẩm tín dụng và dịch vụ quản lý ngoại hối tiện ích dành riêng cho đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế công tác tại Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra tại New York, Hoa Kỳ. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Nhận định về định hướng sử dụng nguồn vốn, ông Trương Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn Giáo dục EQuest kiêm Giám đốc EQuest Capital, khẳng định thỏa thuận này là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược huy động nguồn lực quốc tế cho giáo dục của tập đoàn.

Theo ông Trương Hoàng Nam, thông qua hợp tác với Standard Chartered và vai trò kết nối then chốt của VIFC-HCMC, EQuest kỳ vọng từng bước mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn để đầu tư cho hạ tầng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục tổng thể tại Việt Nam.

Thỏa thuận giữa EQuest và Standard Chartered cho thấy vai trò của VIFC-HCMC trong việc dẫn dắt dòng vốn quốc tế vào các lĩnh vực phát triển bền vững như hạ tầng trường học, phòng thí nghiệm và chương trình đào tạo.

Hiện các bên đang hoàn thiện cấu trúc tài chính và lộ trình triển khai theo quy định pháp lý. Bước khởi đầu thuận lợi này chứng minh rằng Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm giao dịch tiền tệ hay chứng khoán, mà còn là điểm tựa kết nối tài chính quốc tế để kiến tạo giá trị dài hạn cho xã hội và sự phát triển con người.