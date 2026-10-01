Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có mặt trên bản đồ tài chính toàn cầu

Nhà đầu tư tìm hiểu Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Báo cáo chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40) cho thấy, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu. Cùng kỳ xếp hạng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đứng thứ 67.

Việc hai trung tâm tài chính của Việt Nam cùng hiện diện trên bản đồ tài chính toàn cầu là một dấu hiệu đáng ghi nhận trong quá trình Việt Nam triển khai chủ trương xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) là bảng xếp hạng uy tín về năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính toàn cầu, được công bố hai lần mỗi năm bởi Z/Yen Partners (London) và China Development Institute (Shenzhen), tập trung vào năm nhóm nền tảng gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín quốc tế.

GFCI 40 được công bố năm 2026, kết hợp 144 yếu tố định lượng với 39.531 đánh giá từ 6.147 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp. Đáng chú ý, bảng xếp hạng không chỉ phản ánh vị thế hiện tại mà còn dự báo tiềm năng phát triển trong 2-3 năm tới.

Đại diện VIFC-DN giới thiệu các vị trí xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Hiện nay, VIFC-DN được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, tập trung vào công nghệ tài chính, tài chính xanh, tài chính thương mại, thử nghiệm các mô hình tài chính mới, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt và hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt như: Quỹ đầu tư và quản lý tài sản… VIFC-DN đặt mục tiêu thu hút vốn quốc tế vào các lĩnh vực then chốt: hạ tầng, năng lượng, công nghệ, kinh tế xanh, thương mại, du lịch.

Theo GFCI 40, Đà Nẵng được xếp vào nhóm “International Specialists”. Điều này cho thấy, Đà Nẵng đã lựa chọn đúng “quỹ đạo” phát triển của ngành tài chính toàn cầu, giúp VIFC-DN nhanh chóng định vị chỗ đứng vững chắc trong chuỗi giá trị tài chính khu vực. Đối với Đà Nẵng, vị trí 71/117 không phải là đích đến, mà trước hết là một cột mốc cho thấy quá trình chuẩn bị và những bước đi ban đầu của VIFC-DN đã bắt đầu được cộng đồng tài chính quốc tế ghi nhận.

Thực tế trong những năm qua cho thấy, Đà Nẵng đã tích lũy nhiều yếu tố nền tảng cho quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế. Thành phố có hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, công nghệ thông tin và viễn thông tương đối đồng bộ; hệ thống trung tâm dữ liệu đang được đầu tư mở rộng; mạng 5G được triển khai rộng; cùng hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trẻ.

Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh các đại biểu trải nghiệm không gian công nghệ tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng-SURF 2026. (Ảnh: CÔNG VINH).

Hiện nay, thành phố cũng đã bố trí quỹ đất sạch để thiết lập cơ sở hạ tầng cho Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế mở và đang từng bước hình thành môi trường làm việc, sinh sống và kết nối quốc tế thuận lợi cho các chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, VIFC-DN không được xây dựng như một khu vực tập trung đơn thuần các hoạt động tài chính. Định hướng của Đà Nẵng là hình thành một hệ sinh thái trong đó Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành hạ tầng kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp và cơ hội đầu tư thực của Đà Nẵng, miền Trung và Việt Nam. Đó cũng là lý do VIFC-DN lựa chọn tập trung vào một số lĩnh vực có tiềm năng tạo dấu ấn riêng, thay vì chạy theo quy mô của các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

Theo các chuyên gia, việc VIFC-DN xếp hạng trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 cần được xem là một tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước. Theo kết quả khảo sát của GFCI 40 về các nhóm nhân tố cốt lõi đánh giá năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính toàn cầu, môi trường kinh doanh (Business Environment) và nguồn nhân lực (Human Capital) là các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến năng lực cạnh tranh.

Nhà đầu tư tìm hiểu Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Ngay từ giai đoạn đầu, VIFC-DN đã chú trọng xây dựng năng lực vận hành theo hướng quốc tế. Thành phố đã bố trí và ký kết hợp đồng với ba chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, chuyên gia và cơ sở đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực cho VIFC-DN.

Cùng với đó, Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Quản lý và Kinh tế - Đại học Trung văn Hồng Kông tại Thâm Quyến thành lập Học viện Fintech và tài chính bền vững tại Đà Nẵng, tạo thêm nền tảng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển lâu dài của VIFC-DN.

Về sản phẩm, VIFC-DN đang tập trung chuẩn bị một số hướng đi có khả năng tạo kết nối trực tiếp giữa thị trường tài chính với nền kinh tế thực. Ba đề án sản phẩm chủ lực đang được xây dựng gồm thu hút công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư để huy động nguồn vốn quốc tế cho đầu tư phát triển; nghiên cứu thành lập và thí điểm Sở giao dịch hàng hóa và thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện phục vụ giao dịch quốc tế.

Lễ hội pháo hoa quốc tế thành phố Đà Nẵng 2026. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Song song với đó là các hướng phát triển về tài chính xanh, thị trường carbon, fintech, tài sản số, tokenization, thị trường vốn, tài chính hạ tầng và tài trợ chuỗi cung ứng ngày càng được hoàn thiện. Đây đều là những lĩnh vực mà các trung tâm tài chính quốc tế đang quan tâm và được dự báo tiếp tục có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch của ngành tài chính toàn cầu. GFCI 40 cũng ghi nhận xu hướng các trung tâm tài chính tiếp tục ưu tiên đầu tư vào hạ tầng số, thu hút doanh nghiệp fintech và tài sản số, tăng cường phòng chống tội phạm tài chính và phát triển sâu hơn các thị trường vốn.

Theo báo cáo của VIFC-DN, VIFC-DN sẽ tiếp tục cùng VIFC-HCMC hoàn thiện các quy trình, quy định và cơ chế vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết; thu hút các định chế tài chính, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ có uy tín; đồng thời tập trung triển khai các sản phẩm ưu tiên, từng bước hình thành thị trường và các hoạt động tài chính thực chất tại Đà Nẵng.