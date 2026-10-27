Trung tâm tài chính quốc tế mở thêm kênh vốn dài hạn cho doanh nghiệp

Các diễn giả nước ngoài tham gia Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 vào sáng 27/10.

Mở rộng nguồn vốn, giảm áp lực lên tín dụng ngân hàng

Sáng 27/10, tại TP Hồ Chí Minh, các diễn giả tham dự phiên thảo luận “Trung tâm tài chính quốc tế – Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, đã trao đổi giải pháp mở rộng nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ, phát triển sản xuất và chuyển đổi xanh. Các ý kiến nhấn mạnh Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam cần phát triển sản phẩm tài chính phù hợp, bảo đảm thủ tục minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo để kết nối hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp với dòng vốn toàn cầu.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho biết, Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn mới. Theo đó, tín dụng ngân hàng chiếm khoảng 51% tổng lượng vốn cung ứng cho nền kinh tế, trong khi vốn huy động qua cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp mới chiếm khoảng 13 - 14%.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, đề xuất phát triển thị trường vốn, mở thêm kênh huy động cho doanh nghiệp.

Sự chênh lệch này cho thấy doanh nghiệp còn phụ thuộc lớn vào ngân hàng. Khi nhu cầu đầu tư dài hạn tăng, việc mở rộng huy động qua thị trường vốn sẽ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn, đồng thời giảm sức ép đối với hệ thống tín dụng. Cơ cấu nguồn vốn phù hợp cũng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Lực, Việt Nam có lợi thế về nguồn tiết kiệm trong nước nhưng cần khai thác đồng thời các nguồn lực khác. Những yếu tố như tài chính xanh, dòng vốn quốc tế, nâng hạng thị trường chứng khoán, cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia và phát triển trung tâm tài chính quốc tế là những hướng mà Việt Nam cần chú trọng thúc đẩy.

Đối với các thị trường mới như tài sản số, tín chỉ carbon cũng cần được phát triển với cơ chế quản lý phù hợp. Cùng với huy động vốn mới, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng có ý nghĩa quan trọng để khơi thông nguồn lực đã đầu tư, tránh tiếp tục lãng phí vốn, đất đai và cơ hội kinh doanh.

Ông Lực cũng lưu ý, các doanh nghiệp khi huy động thêm vốn phải đi cùng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong điều kiện tín dụng so với GDP đã ở mức cao, nền kinh tế cần phát triển các kênh tài chính đa dạng hơn, đồng thời hoàn thiện cơ chế thử nghiệm cho mô hình mới. Nguồn lực chỉ tạo ra tăng trưởng khi được đưa vào những dự án khả thi, có khả năng nâng năng suất và tạo giá trị.

Từ góc độ vận hành, ông Richard D. McClellan, Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam cần tạo điều kiện để nhà đầu tư quốc tế hoạt động thuận lợi và kết nối với thị trường trong nước. Theo ông McClellan, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, quy trình xử lý thủ tục rõ ràng và các chuẩn mực, đây là những thế mạnh thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế. Những vấn đề của các doanh nghiệp như: báo cáo tài chính, hợp đồng và cách thức vận hành cần được làm rõ để các bên hiểu quyền, nghĩa vụ, có cơ sở triển khai giao dịch.

Thực tế, việc xây dựng trung tâm tài chính cần thời gian để hoàn thiện tổ chức, quy tắc hoạt động và hệ sinh thái. Trong giai đoạn đầu, cần tập trung vào các sản phẩm có nhu cầu thực tế, làm việc với những đối tác đầu tiên và từng bước tạo ra giao dịch. Kết quả vận hành sẽ góp phần củng cố niềm tin, mở rộng sự tham gia của các định chế tài chính.

"Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế cũng đặt ra yêu cầu nâng chuẩn quản trị, minh bạch thông tin và đáp ứng tiêu chí thẩm định. Doanh nghiệp cần chuẩn bị phương án đầu tư, khả năng quản lý rủi ro và thông tin tài chính để kết nối với những nguồn vốn có quy mô, thời hạn phù hợp", ông McClellan cho biết thêm.

Xây dựng niềm tin bằng quy tắc rõ ràng, vận hành nhất quán

Ông Oscar Njuguna, Trưởng Ban Thành viên, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cho rằng, để thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần niềm tin của nhà đầu tư bằng những quy định rõ ràng, cách thực hiện minh bạch và thống nhất.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo sáng 27/10.

Theo ông Oscar Njuguna, nhà đầu tư cần biết những quy tắc nào được áp dụng, cơ quan nào chịu trách nhiệm và khi xảy ra tranh chấp sẽ giải quyết bằng cơ chế nào. Chính sách thuế cũng cần có tính dài hạn, dễ dự báo để doanh nghiệp tính toán chi phí và phương án đầu tư. Vì vậy, ông đã đề xuất tăng cường tham vấn doanh nghiệp trong quá trình xây dựng khung vận hành, tham khảo chuẩn mực quốc tế và bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan. Sự rõ ràng giúp nhà đầu tư đánh giá cơ hội tại Việt Nam trên nền tảng ổn định hơn, giảm những bất định trong quá trình triển khai.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Talgat Amanbayev, Giám đốc Đổi mới sáng tạo, thành viên Ban điều hành Cơ quan quản lý Trung tâm Tài chính quốc tế Astana tại Kazakhstan, nhấn mạnh tính minh bạch và sự kết nối giữa các trung tâm tài chính.

Theo ông Amanbayev, xây dựng uy tín cần gắn với khả năng tham gia mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu. Việt Nam có triển vọng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư; vấn đề tiếp theo là phát triển các kết nối để dòng vốn đi qua trung tâm tài chính và tìm đến cơ hội đầu tư cụ thể.

Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, làm rõ định hướng phát triển một trung tâm tài chính quốc tế tại hai địa điểm là TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hai địa điểm cần phát triển theo hướng bổ trợ, với khuôn khổ hoạt động và sự phối hợp giám sát thống nhất.

Theo bà Hương, TP Hồ Chí Minh tập trung các sản phẩm tài chính chuyên sâu, phát huy nền tảng thị trường hiện có; Đà Nẵng chú trọng tài chính hiện đại, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sự bổ trợ này sẽ tạo thêm lựa chọn cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp, đồng thời phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Bà cho rằng sản phẩm tài chính phải xuất phát từ nhu cầu thị trường và nhà đầu tư. Quá trình thiết kế cần đồng thời xác định chuẩn vận hành, yêu cầu giám sát và khả năng quản lý rủi ro. Những sản phẩm mới cần được đặt trong cơ chế vận hành phù hợp để vừa thúc đẩy đổi mới, vừa bảo đảm an toàn.

Ở góc độ địa phương, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh nguồn tài chính mới phải gắn với mô hình, sản phẩm và cách tiếp cận mới. Thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm quốc tế, lựa chọn những phương thức phù hợp với nhu cầu phát triển.

Theo ông Vũ, sau sắp xếp địa giới, TP Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng hơn, kết nối thế mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ với kinh tế biển, logistics và các lĩnh vực mới. Cơ hội ấy đặt ra nhu cầu huy động nguồn lực lớn để triển khai các dự án và hình thành động lực tăng trưởng.

Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục cụ thể hóa cơ chế tiếp nhận các quỹ đầu tư, đơn vị quản lý quỹ và phát triển hệ sinh thái thành viên. Định hướng cốt lõi là đưa vốn vào nền kinh tế thực, phục vụ doanh nghiệp, dự án tại TP Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, đồng thời kết nối với Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

"Với định hướng này, hiệu quả của trung tâm tài chính sẽ được thể hiện qua khả năng chuyển dòng vốn thành đầu tư thực chất. Khi doanh nghiệp có thêm nguồn lực đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và triển khai dự án, vai trò kết nối của trung tâm sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho Thành phố và các vùng kinh tế", ông Huy Vũ cho biết thêm.