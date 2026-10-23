Trung tâm Tài chính quốc tế hướng tới những giao dịch đầu tiên trong tháng 11

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Từ hoàn thiện bộ máy đến những giao dịch thực chất

Từ hoàn thiện bộ máy đến những giao dịch thực chất

Ngày 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành nhằm đánh giá tiến độ triển khai và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đưa Trung tâm vào hoạt động.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy và chuẩn bị các điều kiện vận hành đã đạt những kết quả bước đầu.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc kiện toàn Hội đồng điều hành, ban hành Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035 và Quy chế hoạt động. Hai cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng đã thống nhất ban hành biểu mẫu đăng ký, công nhận thành viên.

Về nguồn lực, hai địa phương đã phê duyệt vị trí việc làm, bố trí biên chế, kinh phí, trụ sở và hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động của Trung tâm.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được triển khai tại nhiều quốc gia. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết tham gia hoặc nộp hồ sơ.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trực tiếp làm việc với một số ngân hàng thương mại và định chế tài chính nhằm lựa chọn những giao dịch có khả năng triển khai sớm.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế chuyển từ giai đoạn hoàn thiện điều kiện pháp lý, tổ chức bộ máy sang triển khai các sản phẩm, dịch vụ và giao dịch cụ thể.

Tại phiên họp, Bộ Tài chính kiến nghị tiếp tục chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cơ chế một cửa, tiêu chuẩn công nhận thành viên, chế độ báo cáo và cơ chế phối hợp giữa hai địa điểm.

Đồng thời, việc phân định sản phẩm, dịch vụ theo lợi thế của TP.HCM và Đà Nẵng được đặt ra nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, phát huy khả năng bổ trợ giữa hai địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành và hai thành phố, đồng thời yêu cầu tiếp tục xử lý dứt điểm những nhiệm vụ chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Đối với các sản phẩm tài chính mới, Phó Thủ tướng nêu quan điểm có thể xem xét triển khai những sản phẩm đang được giao dịch tại các trung tâm tài chính trên thế giới nếu phù hợp với thực tiễn và năng lực quản lý, quản trị rủi ro của Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Tài chính phối hợp với hai thành phố thiết kế một số sản phẩm, giao dịch điển hình trên cơ sở kết nối trực tiếp với quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu.

Trọng tâm trước mắt là các giao dịch đã có sự kết nối giữa bên cung và bên cầu vốn, nhất là những sản phẩm huy động, cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu tại phiên họp.Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Hoàn thiện cơ chế giám sát, bảo đảm an toàn pháp lý

Cùng với việc chuẩn bị các giao dịch đầu tiên, yêu cầu bảo đảm an toàn pháp lý và giám sát thị trường được Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan phân định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Việc phân định này phải bảo đảm hiệu lực quản lý, tránh trùng lặp, chồng chéo và đặc biệt là sớm đưa cơ quan giám sát vào hoạt động trước khi phát sinh giao dịch thực chất tại Trung tâm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy nhanh tiến độ thành lập, đưa vào hoạt động ổn định trung tâm trọng tài và tòa án chuyên biệt phục vụ hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.

Đây là những thiết chế có ý nghĩa đối với việc giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đáng tin cậy.

Đối với từng nhóm sản phẩm, giao dịch được đề xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ chủ thể thực hiện, cơ chế, chính sách cần ban hành, cơ quan soạn thảo, cấp có thẩm quyền ban hành và tiến độ triển khai; đồng thời xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra, giám sát phù hợp.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát những quy định thuộc phạm vi quản lý, đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết, tránh tình trạng sản phẩm đã sẵn sàng nhưng không thể triển khai do vướng mắc về thể chế.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng phải hoàn thiện những điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026; chủ động làm việc với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư để thu hút thành viên và phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính.

Việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành thực chất được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu đầu tư trong nước, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn.