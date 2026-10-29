Trung tâm Tài chính quốc tế hiện thực hóa cam kết tỷ USD

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ trao giấy chứng nhận 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC. (Ảnh: BTC)

Dấu mốc hình thành lớp thành viên nền tảng

Việc công nhận tư cách thành viên cho 10 công ty holding (công ty nắm giữ cổ phần hoặc phần vốn góp tại công ty khác) diễn ra trong bối cảnh khung thể chế của VIFC-HCMC từng bước được hoàn thiện trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế hoạt động do Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ban hành.

Trong giai đoạn tháng 9 và 10/2026, thông qua Quyết định số 01/QĐ-CQĐH, Cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thống nhất quy trình đăng ký, xem xét và chính thức công nhận tư cách thành viên cho các doanh nghiệp có chức năng nắm giữ, quản lý vốn góp và điều phối nguồn vốn trong nhóm doanh nghiệp.

Đợt công bố đầu tiên này tập trung ghi nhận các công ty holding hoạt động trong nhiều lĩnh vực then chốt như giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn EQuest Capital, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Kim Capital IFC, Công ty trách nhiệm hữu hạn VinaCapital International Partners, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Marina IFC, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Rovela Pay, Công ty trách nhiệm hữu hạn REE Energy Finance, Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn AG&P Holding Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Các thành viên được công nhận dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD. (Ảnh: BTC)

Tính chung, 10 thành viên đầu tiên này có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp đạt 33,63 triệu USD, với tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 lên tới khoảng 2,7 tỷ USD.

Trong đó, tiêu biểu Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC; Công ty trách nhiệm hữu hạn AG&P Holding Việt Nam cam kết huy động và đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng, điện và trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn EQuest Capital cam kết huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered để phát triển hạ tầng giáo dục, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Kim Capital IFC cam kết 275 triệu USD phát triển hạ tầng; Công ty trách nhiệm hữu hạn REE Energy Finance cam kết 200 triệu USD cho năng lượng tái tạo; cùng với việc Keppel đang nghiên cứu hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu với mức huy động tới 1 tỷ USD nhằm khai thác cơ hội trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và dịch vụ.

Hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng hệ sinh thái các định chế tài chính

Cơ quan điều hành VIFC-HCMC khẳng định đợt công bố này chỉ ghi nhận tư cách thành viên đối với các công ty holding , trong khi các định chế tài chính chuyên sâu như ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư sẽ tiếp tục được xem xét cấp phép theo lộ trình khi các quy định pháp lý tương ứng được ban hành.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, VIFC-HCMC đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản theo ba cấp độ gồm: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

Việc thiết kế cơ chế cấp phép này tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm thực tiễn từ các trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới như Singapore, Dubai và Hong Kong (Trung Quốc), nhằm bảo đảm quy trình phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của từng loại hình hoạt động kinh doanh tài chính.

Theo kế hoạch, VIFC-HCMC dự kiến sẽ hoàn thiện và ban hành các quy chế liên quan việc tiếp nhận quỹ đầu tư ngay trong 11/2026. Đối với lĩnh vực ngân hàng và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp phép sẽ được triển khai đồng bộ khi các văn bản quy định hướng dẫn chính thức có hiệu lực.

Việc mở rộng hệ sinh thái định chế tài chính không chỉ giúp đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho thị trường mà còn đóng vai trò cầu nối vững chắc để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như nguồn vốn tư nhân trong nước. Thông qua đó, trung tâm tài chính từng bước hình thành mạng lưới giao dịch thông suốt, góp phần phân bổ nguồn lực tài chính hiệu quả cho các dự án phát triển kinh tế thực của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Định hướng vận hành thực chất

Ngay sau lễ công bố tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp liên quan VIFC-HCMC nhằm lắng nghe, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế. Cuộc làm việc tập trung thảo luận về các điều kiện cần thiết liên quan khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát an toàn tài chính, phạm vi hoạt động và khả năng cung ứng các sản phẩm tài chính xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: BTC)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền, khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh trọng tâm trước mắt là phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu có giao dịch thực tế và có ngân hàng thành viên hoạt động ngay trong 11/2026, qua đó từng bước đưa VIFC-HCMC chuyển mạnh sang phương thức hoạt động thực chất và hiệu quả cao.

Sự quyết liệt trong công tác điều hành từ Chính phủ cùng sự chủ động của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp chính là nền tảng quan trọng để VIFC-HCMC hiện thực hóa các cam kết đầu tư hàng tỷ USD, khẳng định vị thế là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế số và tài chính toàn diện của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới.