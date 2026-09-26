Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng gia nhập mạng lưới tài chính bền vững

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo UNDP tại New York. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Đoàn công tác cũng chứng kiến lễ công bố Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) trở thành thành viên Mạng lưới các Trung tâm Tài chính vì Phát triển Bền vững (FC4S) do UNDP điều phối.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự buổi làm việc có ông Marcos Athias Neto, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc Cục Chính sách và Hỗ trợ Chương trình của UNDP và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của UNDP với Đà Nẵng trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững. Trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với UNDP, đặc biệt trong huy động nguồn lực quốc tế, tiếp cận các mô hình và chuẩn mực tiên tiến, đồng thời triển khai các sáng kiến có khả năng tạo tác động thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố cho biết Đà Nẵng đang có nhu cầu lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố mong muốn tăng cường huy động các nguồn vốn quốc tế dài hạn và bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng và ông Marcos Athias Neto, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc Cục Chính sách và Hỗ trợ Chương trình của UNDP tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tuấn/ PV TTXVN tại Mỹ

Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Marcos Athias Neto nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của UNDP, trong đó thời gian tới hai bên sẽ tích cực triển khai Chương trình Quốc gia giai đoạn 2027-2031 tập trung vào 4 ưu tiên là ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi số; phát triển con người bao trùm; cùng quản trị và pháp quyền. Trợ lý Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao định hướng phát triển xanh, bền vững và đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng; đồng thời khẳng định UNDP sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc đẩy mạnh các hoạt động vì sự phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ buổi làm việc đã diễn ra lễ công bố VIFC – DN trở thành thành viên FC4S. Việc gia nhập FC4S ngay từ giai đoạn đầu hình thành VIFC-DN được kỳ vọng tạo điều kiện để trung tâm này tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, các chuẩn mực và thực tiễn tốt về tài chính xanh, tài chính bền vững; đồng thời mở rộng kết nối với các trung tâm tài chính, định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3, từ trái sang) tại cuộc làm việc với lãnh đạo UNDP tại New York. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) vừa được thành lập theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ Việt Nam và được định hướng trở thành trung tâm tài chính trung tâm tài chính thế hệ mới, tập trung vào công nghệ tài chính, tài chính xanh, tài chính thương mại, thử nghiệm các mô hình tài chính mới, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt và hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt như: quỹ đầu tư và quản lý tài sản… VIFC-DN đặt mục tiêu thu hút vốn quốc tế vào các lĩnh vực then chốt: hạ tầng, năng lượng, công nghệ, kinh tế xanh, thương mại, du lịch. Mạng lưới các Trung tâm Tài chính vì Phát triển Bền vững được thành lập năm 2017 với sự điều phối của UNDP, tập hợp 44 trung tâm tài chính hướng tới huy động nguồn lực tài chính phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia, các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ và Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu.