Trung tâm tài chính Ả Rập Xê Út bị tên lửa Houthi nhắm mục tiêu

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết trong một tuyên bố rằng "một tòa nhà hành chính thuộc Saudi Aramco ở Riyadh đã bị tấn công bất thành ngày hôm nay... Vụ việc khiến mảnh vỡ rơi xuống gây hư hại nhẹ cho tòa nhà, may mắn thay không có thương vong nào được ghi nhận".

Kể từ tháng 7, Ả Rập Xê Út đã liên tục giao tranh với Houthi - lực lượng đã tấn công các sân bay, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm quân sự của vương quốc này. Đặc biệt, các cơ sở và hạ tầng của Aramco thường xuyên bị nhắm mục tiêu, gồm tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu, khu vực lưu trữ và trụ sở chính của công ty.

Trung tâm tài chính King Abdullah bị hư hại sau cuộc tấn công. Nguồn: X

Trung tâm tài chính King Abdullah (KAFD) là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của nỗ lực cải cách kinh tế và xã hội đang diễn ra của Ả Rập Xê Út, với những tòa nhà chọc trời bằng kính cao vút, các cửa hàng bán lẻ cao cấp và không gian xanh trải khắp khu vực.

KAFD là nơi đặt trụ sở của một số công ty nội địa lớn nhất của Ả Rập Xê Út và các tập đoàn quốc tế hàng đầu như Goldman Sachs. Trụ sở của quỹ đầu tư quốc gia có ảnh hưởng lớn của vương quốc này - Quỹ Đầu tư Công - và sàn giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út cũng nằm ở trung tâm khu vực.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Giáo dục Ả Rập Xê Út thông báo vào tối thứ Bảy về việc quay trở lại học trực tiếp sau nhiều tuần học trực tuyến tại Riyadh sau làn sóng tấn công trước đó.

Người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong cuộc chiến với Houthi ở Yemen, Turki al-Malki cho biết vào Chủ nhật rằng "hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy hai tên lửa đạn đạo” do Houthi phóng về phía Riyadh, khi những tiếng nổ lớn được nghe thấy ở thủ đô của Ả Rập Xê Út.

Lực lượng Houthi đã chiếm thủ đô Sanaa của Yemen vào năm 2014, và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tham gia cuộc xung đột một năm sau đó để hỗ trợ chính quyền được quốc tế công nhận tại nước này.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh năm 2022 tại Yemen đã sụp đổ sau khi Houthi cho phép một máy bay Iran hạ cánh xuống thủ đô Sanaa của Yemen, bất chấp sự kiểm soát của Ả Rập Xê Út đối với không phận Yemen, dẫn đến một loạt các cuộc tấn công.

Sau đó, Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út và bắt đầu tấn công các tàu, lãnh thổ và cơ sở dầu mỏ của nước này, trước khi chiếm toàn bộ bờ biển Biển Đỏ của Yemen trong một chiến dịch chớp nhoáng.

Liên hợp quốc cho hay, hơn 1.600 người đã thiệt mạng và hơn 300.000 người phải di tản kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại ở Yemen.