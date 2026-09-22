Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc với Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thất Khê, Đồng Đăng

Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh làm việc tại Trung tâm PVHCC xã Thất Khê

Tại hai đơn vị, đoàn công tác đã làm việc, trao đổi về tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Trong đó, tập trung vào những nội dung: niêm yết, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC); việc thực hiện quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; bố trí trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ người dân, tổ chức.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thất Khê làm rõ một số nội dung đoàn công tác quan tâm

Đoàn cũng nắm kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách TTHC, những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Thành viên Đoàn công tác hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ, chuyên môn cho công chức Trung tâm PVHCC xã Thất Khê

Trong chương trình, lãnh đạo hai Trung tâm PVHCC báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC. Theo đó, ngay sau khi đi vào hoạt động, hai trung tâm đã chủ động bố trí đầy đủ trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự, bảo đảm điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC được duy trì nền nếp, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ. Đội ngũ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ từng bước được nâng lên...

Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh làm việc tại Trung tâm PVHCC xã Đồng Đăng

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên trong đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của xã Thất Khê và xã Đồng Đăng như: tỷ lệ hồ sơ chậm hạn còn cao; tỷ lệ thanh toán trực tuyến thấp (xã Thất Khê: 73%; xã Đồng Đăng: 70,1%); chưa bố trí lối đi dành cho người khuyết tật khi đến thực hiện TTHC tại trung tâm...

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC xã Đồng Đăng báo cáo tình hình hoạt động và công tác cải cách TTHC của trung tâm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND, lãnh đạo và chuyên viên trung tâm PVHCC hai xã đã trao đổi, làm rõ những vấn đề đoàn công tác quan tâm; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, xác định giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ.

Nhân dịp này, thành viên đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ, chuyên môn, bước đầu tháo gỡ khó khăn phát sinh trong thực tiễn của hai xã.

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm PVHCC xã Đồng Đăng

Kết luận tại các đơn vị, lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh đề nghị trung tâm PVHCC hai xã xác định rõ nguyên nhân hồ sơ chậm hạn để kịp thời khắc phục, hạn chế phát sinh mới; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến; thường xuyên rà soát, cập nhật niêm yết TTHC, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, dễ tiếp cận. Đồng thời, chủ động thông tin với Trung tâm PVHCC tỉnh khi phát sinh khó khăn, vướng mắc để được kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm PVHCC cấp xã.