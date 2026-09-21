Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc với trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Vũ và xã Bình Gia

Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh làm việc tại Trung tâm PVHCC xã Hưng Vũ

Tại hai đơn vị, đoàn khảo sát thực tế việc niêm yết, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC); việc thực hiện quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; đồng thời kiểm tra, đánh giá việc bố trí trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ người dân, tổ chức.

Đoàn cũng trao đổi, nắm tình hình hoạt động của trung tâm PVHCC cấp xã, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách TTHC, những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC xã Hưng Vũ làm rõ các vấn đề đoàn công tác quan tâm

Theo báo cáo của hai đơn vị, ngay sau khi đi vào hoạt động, trung tâm PVHCC hai xã đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến được quan tâm thực hiện; việc tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được thực hiện thường xuyên.

Thành viên Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trung tâm PVHCC xã Hưng Vũ

Tính đến nay, hai trung tâm hoạt động ổn định, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC được bố trí đầy đủ, đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của xã Hưng Vũ đạt 100% và xã Bình Gia đạt 99,83%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ số hóa đạt 100% đối với xã Bình Gia và đạt trên 95% đối với xã Hưng Vũ...

Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh làm việc tại Trung tâm PVHCC xã Bình Gia

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế của các đơn vị như: số lượng hồ sơ chậm hạn còn nhiều; một số mã QR niêm yết, công khai TTHC mới chưa được cập nhật kịp thời; chưa thực hiện đầy đủ việc gửi phiếu xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định đối với hồ sơ chậm hạn...

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC xã Bình Gia báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm và một số nội dung liên quan đến công tác cải cách TTHC

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND và lãnh đạo, chuyên viên trung tâm PVHCC hai xã đã làm rõ các vấn đề thành viên đoàn quan tâm và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm.

Ngoài ra, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, chia sẻ những mô hình, sáng kiến và cách làm hiệu quả trong giải quyết, cải cách TTHC. Thành viên đoàn công tác cũng hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ, chuyên môn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cho hai xã.

Các thành viên Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số nội dung tại Trung tâm PVHCC xã Bình Gia

Kết luận tại các đơn vị, lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh đề nghị trung tâm PVHCC hai xã tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, nhất là những khâu còn phát sinh hạn chế; tăng cường theo dõi tiến độ trên hệ thống, hạn chế tối đa hồ sơ chậm hạn; thực hiện đầy đủ việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thanh toán trực tuyến. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng số, bảo đảm việc thực hiện TTHC ngày càng thuận tiện, minh bạch.