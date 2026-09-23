Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc với trung tâm phục vụ hành chính công các xã: Na Dương, Lộc Bình

Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh làm việc tại Trung tâm PVHCC xã Na Dương

Tại hai đơn vị, đoàn công tác đã làm việc, trao đổi một số nội dung: tình hình hoạt động của trung tâm PVHCC cấp xã; niêm yết, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện quy trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; bố trí trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ người dân, tổ chức; các chỉ tiêu cải cách TTHC, những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC xã Na Dương làm rõ một số nội dung đoàn công tác quan tâm

Theo báo cáo, ngay sau khi đi vào hoạt động, trung tâm PVHCC hai xã đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì nền nếp, hiệu quả, đảm bảo phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và trả kết quả điện tử tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Thành viên đoàn công tác hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ, chuyên môn cho công chức Trung tâm PVHCC xã Na Dương

Đội ngũ công chức tại trung tâm có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ ngày càng được nâng cao; việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ được thực hiện thường xuyên.

Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh làm việc tại Trung tâm PVHCC xã Lộc Bình

Đến nay, hai trung tâm hoạt động ổn định, tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến và số hóa, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt cao (xã Na Dương đạt 100%; xã Lộc Bình đạt trên 95%)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên trong đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của trung tâm PVHCC hai xã như: tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn còn cao; mã QR niêm yết TTHC chưa đầy đủ thông tin; việc đôn đốc, cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn hoặc quá hạn chưa được duy trì thường xuyên; dữ liệu xuất từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC còn có sự chênh lệch...

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC xã Lộc Bình báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và chuyên viên trung tâm PVHCC hai xã đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề đoàn công tác quan tâm; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm PVHCC xã Lộc Bình

Nhân dịp này, thành viên đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ, chuyên môn, bước đầu tháo gỡ khó khăn phát sinh trong thực tiễn của hai xã.

Kết luận tại các đơn vị, lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh đề nghị trung tâm PVHCC hai xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác, khẩn trương có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhất là hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ chậm hạn. Đồng thời, trung tâm PVHCC hai xã tăng cường kiểm soát, cải cách TTHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm; tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi thực hiện TTHC nói chung và dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến nói riêng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.