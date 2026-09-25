Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố duy trì hoạt động thông suốt
Trong tháng 8-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đón tiếp hơn 13,3 ngàn lượt người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc, được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính. Các lĩnh vực có lượng giao dịch lớn tập trung tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.
Để đáp ứng khối lượng giao dịch, trung tâm thường xuyên rà soát, bố trí nhân sự phù hợp với lượng hồ sơ từng lĩnh vực; phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi tình hình hoạt động, điều phối nhân sự và mặt bằng phù hợp với yêu cầu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Việc vận chuyển hồ sơ giữa trung tâm và các sở, ban, ngành được thực hiện phối hợp với bưu điện.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202609/trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-thanh-pho-duy-tri-hoat-dong-thong-suot-0d06764/