Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố duy trì hoạt động thông suốt

Với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 21 ha giai đoạn 1 khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa trước ngày 30/9/2026, những ngày này, các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ cho chặng nước rút. Từ hoàn thiện phương án, chi trả bồi thường, hỗ trợ đến di chuyển tài sản, mồ mả và bàn giao mặt bằng, từng phần việc được rà soát, từng trường hợp được tiếp cận, vận động, giải thích. Phía sau một mốc tiến độ là yêu cầu vừa bảo đảm lợi ích, quyền lợi chính đáng của người dân, vừa tạo mặt bằng để dự án tiếp tục triển khai, góp phần duy trì nguồn nguyên liệu sản xuất của tỉnh.