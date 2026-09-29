Trung tâm Phòng chống Thiên tai Ikebukuro: Trải nghiệm động đất cấp 7 giữa Tokyo

Khách tham quan cúi thấp người, bảo vệ đầu và giữ chắc tư thế khi trải nghiệm rung chấn cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Nằm cách ga Ikebukuro, một trong những đầu mối giao thông đông đúc nhất Tokyo, chỉ khoảng 5 phút đi bộ, Trung tâm Phòng chống Thiên tai Ikebukuro là nơi người dân được trực tiếp trải nghiệm các tình huống thiên tai và học cách bảo vệ bản thân khi sự cố xảy ra.

Được Sở Cứu hỏa Tokyo thành lập năm 1986, trung tâm hoạt động theo phương châm “vừa học vừa trải nghiệm”. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua tài liệu hoặc hình ảnh, người tham gia được đặt vào những tình huống mô phỏng gần với thực tế, trong đó nổi bật là trải nghiệm động đất và thoát hiểm khỏi không gian ngập khói.

Khách tham quan cúi thấp người, bảo vệ đầu và giữ chắc tư thế khi trải nghiệm rung chấn cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Tại khu mô phỏng động đất, khách tham quan có thể cảm nhận rung chấn cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản, tương tự mức rung lắc mạnh nhất được ghi nhận trong trận động đất Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011. Khi hệ thống bắt đầu hoạt động, sàn rung chuyển dữ dội khiến người tham gia khó đứng vững hoặc di chuyển bình thường.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, người trải nghiệm phải nhanh chóng cúi thấp người, bảo vệ đầu và giữ chắc tư thế. Hoạt động này giúp người tham gia hiểu rõ mức độ nguy hiểm của một trận động đất lớn, đồng thời hình thành phản xạ tìm nơi trú ẩn an toàn thay vì hoảng loạn hoặc vội vàng chạy ra ngoài.

Khách tham quan cúi thấp người để di chuyển khi trải nghiệm thoát hiểm trong căn phòng ngập khói.

Một nội dung đáng chú ý khác là trải nghiệm thoát hiểm trong căn phòng ngập khói. Ngay sau khi bước vào, người tham gia gần như không thể quan sát rõ phương hướng do khói dày đặc bao phủ không gian. Trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, họ phải cúi thấp người để tránh lớp khói phía trên, che mũi và miệng, lần theo tường và các biển chỉ dẫn để tìm lối thoát.

Trung tâm Phòng chống Thiên tai Ikebukuro hoạt động theo phương châm “vừa học vừa trải nghiệm”.

Mô hình này tái hiện một trong những nguy cơ lớn nhất khi xảy ra hỏa hoạn. Khói có thể nhanh chóng che khuất lối đi, khiến người bên trong mất phương hướng. Vì vậy, việc giữ bình tĩnh, hạ thấp cơ thể và xác định chính xác đường thoát nạn là những kỹ năng đặc biệt quan trọng.

Trả lời phỏng vấn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Thiên tai Ikebukuro, ông Tsubasa Utashiro, cho biết: “Trung tâm được xây dựng theo mô hình cơ sở phòng chống thiên tai kiểu đô thị. Do nằm rất gần nhà ga nên người dân có thể dễ dàng và thuận tiện đến tham gia trải nghiệm”.

Theo ông Utashiro, toàn bộ hoạt động trải nghiệm tại trung tâm đều miễn phí. Những người đến đây chủ yếu là thành viên các tổ dân phố và khu dân cư, khách cá nhân, nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp và học viên tại các trường tiếng Nhật.

Trung tâm Phòng chống Thiên tai Ikebukuro luôn mở cửa cho người dân đến tham gia trải nghiệm miễn phí.

Trung tâm cũng triển khai chương trình hướng dẫn bằng tiếng Nhật đơn giản, giúp người nước ngoài đang sinh sống tại Tokyo dễ dàng tiếp cận kiến thức phòng chống thiên tai. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều người nước ngoài chưa quen với động đất hoặc chưa biết cách phản ứng khi hỏa hoạn xảy ra.

Thông qua những tình huống mô phỏng trực quan, Trung tâm Phòng chống Thiên tai Ikebukuro giúp người tham gia nhận thức rõ rằng sự bình tĩnh, kỹ năng thực hành và quá trình chuẩn bị từ trước có thể quyết định khả năng bảo vệ tính mạng khi thiên tai hoặc sự cố thực sự xảy ra.