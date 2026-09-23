Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo về việc niêm yết công khai danh mục, đơn giá và kế hoạch cho thuê đất ngắn hạn
1. Danh mục các khu đất, thửa đất cho thuê ngắn hạn: Theo Phụ lục đính kèm bên dưới.
2. Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa:
a) Thời gian khảo sát: Từ ngày ban hành thông báo đến trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
b) Đầu mối liên hệ khảo sát: Vui lòng xin liên hệ ông Lê Quốc Huy, SĐT: 0888805512 hoặc ông Đoàn Văn Tư, SĐT: 0962351518.
3. Địa điểm niêm yết công khai, mua và nộp hồ sơ:
a) Địa điểm niêm yết công khai:
- Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;
- Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã nơi có đất;
b) Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký: Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
c) Thời hạn nộp hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo.
4. Thành phần hồ sơ đề xuất xin thuê đất ngắn hạn:
a) Phương án cho thuê quỹ đất ngắn hạn được lập cho từng khu đất, thửa đất/ tài sản gắn liền với đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt;
b) Thông tin tổ chức, cá nhân tham gia thuê đất ngắn hạn;
c) Đơn xin thuê đất ngắn hạn;
d) Đề xuất đơn giá thuê đất ngắn hạn;
đ) Bản cam kết thực hiện thuê đất ngắn hạn;
e) Giấy đăng ký kinh doanh;
f) Giấy ủy quyền (trong trường hợp cần thiết);
g) Các loại giấy tờ khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thuê đất ngắn hạn.
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Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/nha-dat/202609/trung-tam-phat-trien-quy-dat-khanh-hoa-thong-bao-ve-viec-niem-yet-cong-khai-danh-muc-don-gia-va-ke-hoach-cho-thue-dat-ngan-han-b5a6d1d/