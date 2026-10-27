Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo thời gian kết thúc bán hồ sơ, nộp hồ sơ cho thuê đất ngắn hạn thuộc quỹ đất do Nhà nước giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý

Chiều 27/10, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 19/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan.