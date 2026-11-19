Vừa qua, Tổ công tác đã tổ chức đo đạc, kê khai, kiểm đếm xác định khối lượng hỗ trợ các trường hợp bị hạn chế khả năng sử dụng đất thuộc phạm vi hành lang tuyến Dự án Đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2, phường Bắc Nha Trang. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số thửa chưa có chủ sử dụng kê khai đất (hiện tại chủ sử dụng thửa đất bị ảnh hưởng không có mặt tại địa phương), cụ thể như sau:

Để có cơ sở xác định khối lượng hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị hạn chế khả năng sử dụng đất thuộc phạm vi hành lang tuyến Dự án Đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2, phường Bắc Nha Trang. Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo:

1. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi Dự án liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (địa chỉ 13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) để được hướng dẫn đo đạc, kê khai, kiểm đếm xác định khối lượng hỗ trợ các trường hợp bị hạn chế khả năng sử dụng đất thuộc phạm vi hành lang tuyến của Dự án (khi liên hệ mang theo các loại giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng).

2. Thời gian: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo.

Sau thời gian Thông báo nêu trên, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi Dự án không liên hệ hoặc không chấp hành phối hợp thực hiện thì Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm theo diện vắng chủ.