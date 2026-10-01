Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo

1. Khu đất cho thuê ngắn hạn: Khu đất số 80 đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Diện tích: 729,1m2; Đơn giá khởi điểm cho thuê: 826.959 đồng/1m2/năm (đối với phần diện tích tiếp giáp đường 23 tháng 10, diện tích là 216,8m2), 578.872 đồng/1m2/năm (đối với phần diện tích không tiếp giáp đường 23 tháng 10, diện tích 467,3m2); Thời hạn cho thuê tối đa: 05 năm

2. Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa:

a) Thời gian khảo sát: Từ ngày ban hành thông báo đến trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

b) Đầu mối liên hệ khảo sát: vui lòng xin liên hệ ông Lê Quốc Huy, SĐT: 0888805512 hoặc ông Đoàn Văn Tư, SĐT: 0962351518.

3. Địa điểm niêm yết công khai, mua và nộp hồ sơ:

a) Địa điểm niêm yết công khai:

- Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

- Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;

- Trang thông tin điện tử của UBND phường Tây Nha Trang;

b) Địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký: Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

c) Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo.

4. Thành phần hồ sơ đề xuất xin thuê đất ngắn hạn:

a) Phương án cho thuê quỹ đất ngắn hạn được lập cho từng khu đất, thửa đất/tài sản gắn liền với đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt;

b) Thông tin tổ chức, cá nhân tham gia thuê đất ngắn hạn;

c) Đơn xin thuê đất ngắn hạn;

d) Đề xuất đơn giá thuê đất ngắn hạn;

đ) Bản cam kết thực hiện thuê đất ngắn hạn;

e) Giấy đăng ký kinh doanh

f) Giấy ủy quyền (trong trường hợp cần thiết);

g) Các loại giấy tờ khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thuê đất ngắn hạn.