Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo
1. Khu đất cho thuê ngắn hạn: Khu đất số 80 đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Diện tích: 729,1m2; Đơn giá khởi điểm cho thuê: 826.959 đồng/1m2/năm (đối với phần diện tích tiếp giáp đường 23 tháng 10, diện tích là 216,8m2), 578.872 đồng/1m2/năm (đối với phần diện tích không tiếp giáp đường 23 tháng 10, diện tích 467,3m2); Thời hạn cho thuê tối đa: 05 năm
2. Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa:
a) Thời gian khảo sát: Từ ngày ban hành thông báo đến trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
b) Đầu mối liên hệ khảo sát: vui lòng xin liên hệ ông Lê Quốc Huy, SĐT: 0888805512 hoặc ông Đoàn Văn Tư, SĐT: 0962351518.
3. Địa điểm niêm yết công khai, mua và nộp hồ sơ:
a) Địa điểm niêm yết công khai:
- Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;
- Trang thông tin điện tử của UBND phường Tây Nha Trang;
b) Địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký: Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, số 13A đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
c) Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo.
4. Thành phần hồ sơ đề xuất xin thuê đất ngắn hạn:
a) Phương án cho thuê quỹ đất ngắn hạn được lập cho từng khu đất, thửa đất/tài sản gắn liền với đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt;
b) Thông tin tổ chức, cá nhân tham gia thuê đất ngắn hạn;
c) Đơn xin thuê đất ngắn hạn;
d) Đề xuất đơn giá thuê đất ngắn hạn;
đ) Bản cam kết thực hiện thuê đất ngắn hạn;
e) Giấy đăng ký kinh doanh
f) Giấy ủy quyền (trong trường hợp cần thiết);
g) Các loại giấy tờ khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thuê đất ngắn hạn.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/khac/202610/trung-tam-phat-trien-quy-dat-khanh-hoa-thong-bao-4b463d5/