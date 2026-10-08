Trung tâm Phát triển quỹ đất cần tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của thành phố

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao mặt bằng hơn 8.000 hồ sơ, hoàn thành giải phóng mặt bằng 52 dự án và di dời gần 4.600 ngôi mộ.

Đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo lập, quản lý quỹ đất và cơ sở nhà đất; chủ động tham mưu ban hành các văn bản phối hợp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cùng với đó, Trung tâm chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ đất đai, kinh phí giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn còn chậm do vướng mắc hồ sơ pháp lý, khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, tranh chấp thừa kế và các bất cập về chính sách bồi thường. Một số khu vực đang gặp tình trạng thiếu quỹ đất tái định cư.

Trung tâm đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh công tác chuẩn bị quỹ đất tái định cư và giải quyết các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả Trung tâm đạt được thời gian qua. Trên cơ sở các báo cáo, kiến nghị, lãnh đạo thành phố trực tiếp trao đổi, chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.