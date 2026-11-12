Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Mogilevsky Konstantin Ilyich, Chủ tịch Phân ban Nga, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga...

Các đại biểu tại lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Diễn văn do Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cho biết, tiềm lực khoa học và công nghệ của Trung tâm đã từng bước được củng cố, phát triển nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Liên bang Nga. Đến nay, Trung tâm đã xây dựng, hoàn thiện được hệ thống cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trạm quan trắc, trạm nghiên cứu và thử nghiệm tại ba miền đất nước, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu cho cán bộ hai phía. Phía Nga đã tài trợ cho Trung tâm nhiều phương tiện, trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, trong đó có hai xe xét nghiệm lưu động giám sát dịch tễ, tàu nghiên cứu khoa học biển mang tên “Giáo sư Gagarinsky” và Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh.

Sự quan tâm đầu tư của hai bên cùng đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao là điều kiện thuận lợi để Trung tâm triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, đưa hoạt động khoa học và công nghệ phát triển mạnh cả chiều rộng và chiều sâu theo 4 hướng nghiên cứu chủ đạo là vật liệu học nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới, y sinh nhiệt đới và công nghệ sinh học, thu được nhiều kết quả quan trọng.

Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm đã chủ trì hơn 250 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, trong đó có hơn 50 đề tài cấp quốc gia và cấp Bộ Quốc phòng; đưa vào trang bị hoặc ứng dụng thực tiễn 32 sản phẩm, công nghệ, trong đó có nhiều sản phẩm, công nghệ có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp nhu cầu của quân đội.

Trung tâm đã công bố hơn 600 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín; ban hành hơn 80 tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở; 15 văn bằng sở hữu trí tuệ được cấp hoặc chấp nhận đơn hợp lệ...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đạt được trong gần 40 năm xây dựng và phát triển, vươn lên trở thành tổ chức khoa học-công nghệ đa ngành về nhiệt đới có uy tín ở Việt Nam, Liên bang Nga và quốc tế, thực sự là “cầu nối khoa học và công nghệ”, “ngôi nhà chung” gắn kết các chuyên gia, nhà khoa học của hai nước, nơi kết nối hơn 50 tổ chức khoa học Liên bang Nga.

Những thành tựu của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, mà còn góp phần rất quan trọng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tin cậy, sâu sắc, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trung tâm chính là biểu tượng hợp tác hiệu quả về khoa học và công nghệ trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước Việt Nam, Nhà nước và các bộ, ngành của Liên bang Nga đã trao tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, trong đó có hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đây là nền tảng thúc đẩy hiện đại hóa Quân đội. Trong bối cảnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trở thành bộ phận đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt–Nga đọc diễn văn tại lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo hai nước thống nhất trong các tuyên bố chung; triển khai hiệu quả các đột phá xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; tạo đột phá mạnh mẽ phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong làm chủ công nghệ mới, từng bước nâng cao năng lực tự chủ chiến lược; tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, khoa học và công nghệ là “chìa khóa vàng”, nền tảng, động lực then chốt và đột phá chiến lược thúc đẩy mọi quốc gia phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số. Mỗi cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga hãy là một chiến sĩ xung kích, tiên phong trên mặt trận khoa học và công nghệ, là nhịp cầu thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vươn lên trở thành tổ chức khoa học và công nghệ hàng đầu của Quân đội và quốc gia, một số lĩnh vực ngang tầm khu vực và thế giới; là hình mẫu, biểu tượng tiêu biểu về hợp tác song phương Việt Nam-Liên bang Nga.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Đây là lần thứ hai Trung tâm được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và nhà khoa học hai nước.