Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin liên lạc: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo.

Diễn văn tại buổi lễ do Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao trình bày đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, trưởng thành của Trung tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Ngày 27-9-1976, Viện Kỹ thuật thông tin, tiền thân của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, được thành lập. Với nhân lực, cơ sở vật chất và phương tiện còn nhiều thiếu thốn, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tận dụng, khai thác những loại trang bị, khí tài thông tin thu được của địch và trong hệ thống viễn thông liên kết ở miền Nam; tổ chức kết nối với hệ thống thông tin liên lạc ở miền Bắc, tạo thành đường trục thông tin liên lạc quân sự chiến lược Bắc - Nam; tham gia xây dựng hệ thống thông tin cho các sở chỉ huy lớn của Bộ; sửa chữa các loại khí tài, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, là đơn vị bảo đảm kỹ thuật thông tin cấp chiến lược, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ tham mưu về khoa học - công nghệ; bảo đảm kỹ thuật hệ thống thông tin quân sự và trang bị thông tin công nghệ cao; nghiên cứu, chế thử, sửa chữa, phát triển và làm chủ khoa học - công nghệ phục vụ thông tin liên lạc quân sự...

Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Trung tâm.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm đã kiên trì, nỗ lực phấn đấu trong suốt 50 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị lưu ý Trung tâm tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng cống hiến, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chủ động, nhạy bén, nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng trong quy hoạch, tối ưu, phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện đại.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Đồng chí Chính ủy Binh chủng nhấn mạnh, Trung tâm cần tập trung đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin; từng bước tham gia sâu vào chuỗi công nghiệp quốc phòng lĩnh vực viễn thông; hướng tới tự chủ bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông tin liên lạc hiện đại; đáp ứng yêu cầu tự động hóa chỉ huy, điều khiển vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao và hiện đại hóa Quân đội.