Ngày 25/11, tại xã Xuân Lương, Trung tâm Khuyến nông thành phố phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Xuân Lương đánh giá kết quả các mô hình chăn nuôi ong mật chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAHP.

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi ong mật của gia đình ông Nông Văn Thiết, bản Chay, xã Xuân Lương.

Năm 2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Xuân Lương xây dựng 4 mô hình chăn nuôi ong mật chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAHP tại bản Chay, bản Nà Táng, bản Đồn (xã Xuân Lương) với quy mô 50 thùng nuôi/mô hình.

Tham gia mô hình nuôi ong theo tiêu chuẩn VietGAHP, các hộ chăn nuôi được tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; hỗ trợ một phần giá giống, thức ăn, thùng nuôi, máng cho ong ăn và được hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn VietGAHP.

Tỷ lệ cầu ong, đàn ong trong mô hình được nhân đạt 33,3%.

Hộ tham gia thực hiện mô hình được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí: Có địa điểm phù hợp; quy trình kỹ thuật chăn nuôi ong nội theo quy trình VietGAHP; có khả năng vận động, thuyết phục và hướng dẫn các hộ khác làm theo, tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập mô hình.

Giống ong nuôi theo mô hình là giống ong Apis Cerana, tiêu chuẩn 3 cầu/đàn có nguồn gốc từ ong chúa được thụ tinh nhân tạo, bàn giao cho các hộ nuôi từ tháng 3/2026.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông thành phố kiểm tra mô hình nuôi ong mật của gia đình ông Nông Văn Thục, bản Nà Táng, xã Xuân Lương.

Các hộ nuôi đặt thùng ong tại vị trí thông thoáng, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, kê cao cách mặt đất từ 30 - 50 cm để tránh hơi nóng bốc lên từ mặt đất và tránh kiến, mối tấn công, thùng nuôi ong có lỗ ra vào cửa tổ đủ rộng.

Sau khi nhận ong giống, các hộ nuôi khai thác mật hoa của một số cây ăn quả như nhãn, vải để làm thức ăn. Nhờ được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP nên đàn ong giống phát triển tốt, ít dịch bệnh, đạt năng suất mật cao, tăng tỷ lệ nhân đàn và duy trì đàn ong ổn định qua vụ hè thu.

Kết quả thực tế sản xuất đến thời điểm tháng 11/2026, sản lượng mật khai thác từ các mô hình nuôi ong theo tiêu chuẩn VietGAHP tại xã Xuân Lương đạt 2.900 lít (tương đương 20,3 kg/đàn); tỷ lệ nhân đàn đạt 33,3%; năng suất mật đạt 20,3 kg... Với giá bán mật khoảng 200.000 đồng/lít, sau khi trừ chi phí các mô hình đem lại lợi nhuận khoảng 145 triệu đồng, cao hơn so với ngoài mô hình gần 97 triệu đồng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng đàn ong toàn thành phố đạt 68.650 đàn; sản lượng mật ước đạt 620 tấn/năm. Tại một số địa phương: Yên Định, Yên Thế, Xuân Lương, Tân Yên, Lục Ngạn... chăn nuôi ong chuyển từ hình thức tự phát, nhỏ lẻ sang nuôi tập trung với số lượng lớn từ 20 đến 100 đàn, cá biệt 200 đàn/hộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất đề nghị hộ thực hiện mô hình tiếp tục tập trung chăm sóc, thực hiện nghiêm quy trình VietGAHP, tạo điều kiện và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi ong mật chất lượng cao, chứng nhận VietGAHP cho các hộ có nhu cầu tham quan học tập. Đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường có chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình cho người dân địa phương, tạo sức lan tỏa của mô hình góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.