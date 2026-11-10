Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổng kết phong trào “Bình dân học vụ số”

Ngày 10-11, Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” (giai đoạn 2025 - 2026).

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy trung tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trung tâm đã xây dựng môi trường học tập số rộng khắp, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự học, tự nghiên cứu, trao đổi kiến thức và hỗ trợ nhau nâng cao kỹ năng số. Các mô hình được triển khai có hiệu quả như: “Mỗi ngày một kiến thức số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số”, “Đồng đội giúp nhau làm chủ công nghệ”, “Cán bộ trẻ hướng dẫn kỹ năng số”, tạo môi trường học tập thường xuyên, thiết thực, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong toàn đơn vị. Toàn trung tâm đã tổ chức 13 buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho 2.027 lượt quân nhân, làm mới hơn 60 pano, khẩu hiệu về chuyển đổi số; tuyên truyền 48 bản tin trên hệ thống truyền thanh nội bộ. 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá kỹ năng số.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Mão - Phó Chính ủy Trung tâm Huấn luyện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai phong trào; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số phù hợp với từng đối tượng; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ... Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng trung tâm chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.