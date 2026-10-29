Tối 29-10, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề "Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm - Đào tạo, huấn luyện giỏi - Sẵn sàng chiến đấu cao". Thượng tá Nguyễn Đình Mão - Phó Chính ủy trung tâm dự, chỉ đạo.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ trung tâm tập trung nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 76 ngày 28-4-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội nhân dân Việt Nam; các nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Đảng ủy Vùng 4 và Đảng ủy trung tâm về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 76.

Buổi tọa đàm cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước, kỷ luật qauân đội và quy định của Quân chủng Hải quân về quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông. Đồng thời, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng chấp hành pháp luật, kỷ luật; làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ.

Đoàn viên, thanh niên trao đổi tại tọa đàm.

Thông qua các ý kiến trao đổi, thảo luận và những nội dung giao lưu, tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử trong đơn vị. Qua đó, kịp thời phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.