Ngày 18-11, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2026.

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện, đào tạo của đơn vị tiếp tục được nâng lên; tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả cao. Đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đào tạo giai đoạn I cho học viên của Học viên Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ trưởng Trung tâm Huấn luyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của trung tâm được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của đơn vị, được tiến hành bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, linh hoạt với nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần - kỹ thuật cho các nhiệm vụ, chăm lo tốt sức khỏe bộ đội; phát huy nội lực, xây dựng, làm mới nhiều công trình phục vụ đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội...

Dịp này, Trung tâm Huấn luyện tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.