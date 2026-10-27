Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật cho học viên sĩ quan hải quân

Ngày 27-10, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho học viên sĩ quan hải quân khóa 71.

Để bảo đảm buổi kiểm tra diễn ra đúng kế hoạch, trung tâm đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng phụ trách, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, đạn dược và các điều kiện phục vụ; đồng thời duy trì nghiêm các quy định về quản lý vũ khí, trang bị và bảo đảm an toàn tại trường bắn.

Kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Các học viên thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 theo chương trình huấn luyện năm 2026. Trong quá trình kiểm tra, cán bộ điều hành, hướng dẫn học viên chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy tắc an toàn, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác và quy trình bắn. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, vận dụng kiến thức đã được trang bị vào thực hành, quyết tâm hoàn thành tốt nội dung kiểm tra.

Chỉ huy trung tâm tuyên dương học viên bắn giỏi.

Kết thúc kiểm tra, kết quả đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Qua đó, góp phần đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ kỹ thuật bắn súng và khả năng vận dụng kiến thức quân sự của học viên; đồng thời là cơ sở để trung tâm tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.