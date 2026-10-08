Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật

Ngày 8-10, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng huấn luyện giai đoạn II và học viên đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy khoá 30. Đại tá Vũ Văn Hiền - Chỉ huy trưởng trung tâm dự và chỉ đạo.

Thực hành bắn súng pháo 76mm.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ và học viên thực hành các bài bắn với súng pháo 76mm, pháo phòng không 23mm, súng cối 82mm và súng cối 60mm theo đội hình khẩu đội. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá trình độ kỹ, chiến thuật, phương pháp chỉ huy của khẩu đội trưởng và khả năng hiệp đồng của các xạ thủ, pháo thủ trong khẩu đội bắn.

Thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã làm tốt công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra; tổ chức quán triệt nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị thao trường, vị trí bắn và các vị trí phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động; đồng thời hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng bảo đảm an toàn trong quá trình bắn đạn thật.

Đơn vị đã tổ chức luyện tập, củng cố yếu lĩnh, động tác cho bộ đội; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị và bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ bắn đạn thật. Trước khi kiểm tra, đơn vị tổ chức sinh hoạt, quán triệt các quy định về bảo đảm an toàn.

Khẩu đổi cối 82mm thực hành bài bắn.

Tại buổi kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ và học viên chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, đúng quy tắc thao trường, quy trình và yếu lĩnh động tác. Các khẩu đội thực hiện thuần thục các thao tác, bình tĩnh, tự tin, bảo đảm đúng yêu cầu của từng bài bắn. Kết quả, 100% khẩu đội tham gia bắn đạt khá, giỏi; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thông qua đợt kiểm tra, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đánh giá thực chất công tác huấn luyện, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các đối tượng. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, khả năng xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.