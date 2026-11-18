Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện, đào tạo của đơn vị tiếp tục được nâng lên; tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả cao. Đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đào tạo giai đoạn I cho học viên của Học viên Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu chỉ đạo.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, bằng nhiều hình thức, phương pháp, mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Năm 2027, đơn vị xác định tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong chỉ huy, điều hành và nâng cao chất lượng các nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao; phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đỗ Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 đạt được trong năm 2026. Đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2026, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo bảo đảm sát thực tế chiến đấu; chú trọng huấn luyện thực hành; nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 đã tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

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