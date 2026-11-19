Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, lịch sử ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam, gửi gắm sự tri ân, tôn vinh và động viên đội ngũ cán bộ huấn luyện, giáo viên của Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu chúc mừng.

Năm 2026, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và đào tạo giai đoạn 1 học viên sĩ quan khóa 71 của Học viện Hải quân.

Phát biểu chúc mừng, Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân biểu dương những thành tích nổi bật mà tập thể Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã đạt được trong năm qua và yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn tại đơn vị.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân trao giấy khen tặng cán bộ và giáo viên đoạt giải trong hội thi.

Dịp này, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân trao giấy khen tặng 12 cán bộ và giáo viên đoạt giải trong hội thi cán bộ, giáo viên huấn luyện đào tạo giỏi lần thứ IV năm 2026.